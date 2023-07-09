Independent: Лондон не одобряет — Сунак не поддержал Байдена в вопросе поставок кассетных боеприпасов Киеву

Британский премьер Риши Сунак заявил, что его страна не поддерживает применения кассетных боеприпасов, после принятого США решения поставить их Украине, передаёт The Independent. А председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд призвал Вашингтон «передумать» относительно поставок.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал понять, что Лондон «не одобряет» использование кассетных боеприпасов, сообщает The Independent.

В субботу, комментируя принятое США «трудное решение» поставить кассетные боеприпасы Украине, Сунак подчеркнул, что Великобритания является одной из 123 стран, подписавших конвенцию, которая запрещает производство или применение таких бомб, и препятствует их применению.

Вместе с тем британский премьер заверил, что Лондон будет продолжать поддерживать Киев, предоставляя Украине танки и оружие дальнего действия, призывая к этому и других союзников страны. «На следующей неделе я отправлюсь на саммит НАТО в Вильнюс, где мы будем обсуждать именно это с нашими союзниками, как мы можем усилить нашу поддержку в адрес Украины», — добавил Сунак.

Как напоминает издание, президент США Джо Байден подвергся широкой критике за решение поставить Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены многими союзниками по НАТО из-за того, что их использование может привести к гибели множества мирных жителей. Неразорвавшиеся бомбы могут представлять угрозу для гражданского населения ещё долгое время после окончания конфликта.

Американский лидер попытался оправдать необходимость бомб тем, что «у украинцев заканчиваются боеприпасы», и они будут временной мерой, призванной остановить российские танки. Белый дом утверждает, что в Киеве им предоставили гарантии того, что не будут использовать кассетные бомбы в городских районах.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за «своевременный, широкий и столь необходимый пакет оборонной помощи», который «приблизит Украину к победе над врагом, а демократию — к победе над диктатурой».

The Independent отмечает, что эти боеприпасы обязательно будут фигурировать в переговорах на саммите в Вильнюсе во вторник, где также будет поднят вопрос о членстве Украины в НАТО.

Председатель комитета по обороне палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд призвал США «передумать» относительно поставок кассетных бомб. «Это неверное решение, которое подорвёт международную добрую волю. Их использование оставляет смертоносные неразорвавшиеся боеприпасы на поле боя, убивая и раня гражданское население ещё долгое время после окончания войны», — предупредил Эллвуд.