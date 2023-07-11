Bild: при согласии НАТО — Дуда не исключает возможности отправки на Украину польских солдат

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает отправку на Украину польских солдат в случае, если Москва и Киев договорятся о перемирии. Об этом он заявил в интервью Bild, добавив, что в составе западного контингента они могли бы наблюдать за режимом прекращения огня. Дуда также выступил за скорейшее принятие Украины в члены НАТО, но он убеждён, что на саммите в Вильнюсе такое решение не будет принято.

Варшава заинтересована в том, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО, ведь у неё сильная армия и богатый опыт, заявил в интервью Bild президент Польши Анджей Дуда. Он согласен с тем, что саммит альянса в Вильнюсе должен стать чётким сигналом поддержки для Киева и «светом в конце туннеля», как этого хочет его украинский коллега Владимир Зеленский. Но при этом Дуда убеждён, что решение о принятии Украины в НАТО на встрече в Литве не будет принято.

По его словам, он понимает страх немцев, что такой шаг может привести к войне альянса с Россией: «Возможность этого беспокоит не только Германию. Это беспокоит многие страны <…> Нужно осознавать: если сегодня во время боевых действия Украину возьмут в НАТО, она в первую очередь потребует задействования пятой статьи (о коллективной обороне. — ИноТВ)». «В таком случае другие государства-союзники должны будут помочь Украине в обороне. Тогда начнётся война», пояснил Дуда.

Президент Польши также не исключает возможности отправки на Украину польских солдат в случае, если Москва и Киев договорятся о перемирии. В рамках такой «миротворческой операции» западные войска будут наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. «Если НАТО примет такое решение, то мы как ответственный член (альянса. — ИноТВ) его поддержим». «Россия необоснованно напала на Украину. Россия просто хочет захватить территорию и подчинить себе Украину. Мы не можем этого допустить, это необходимо остановить», заключает Дуда.