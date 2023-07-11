Bild: при согласии НАТО — Дуда не исключает возможности отправки на Украину польских солдат

21:12
Минобороны: корабли на Керченской переправе могут делать пять-шесть рейсов в сутки
Десантные корабли Черноморского флота оказывают помощь в переправе гражданского транспорта через Керченский пролив.
21:10
Тарасова пожелала здоровья Щербаковой
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала скорейшего выздоровления олимпийской чемпионке Анне Щербаковой.
21:04
Кулеба призвал НАТО не держать Киев в подвешенном состоянии, когда речь идёт о членстве
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от Североатлантического альянса не держать Украину в подвешенном состоянии, когда речь идёт о присоединении страны к НАТО.
20:51
Госдума проголосовала за утверждение отчёта об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год
Государственная дума проголосовала за утверждение отчёта об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за прошлый год.
20:51
Ольховский: Сафиуллину не хватило уверенности в своих силах в матче с Синнером
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российского теннисиста Романа Сафиуллина в четвертьфинале Открытого чемпионата Великобритании.
20:42
Шойгу: «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.
20:41
Военная хроника сообщила об авиаударе по позициям ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении ВС России нанесли мощный авиаудар по позициям украинской армии, сообщает Военная хроника.
20:37
Российские банки обязали возвращать гражданам похищенные с их счетов средства
Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, обязующий банки в течение 30 дней возмещать гражданам похищенные с их счетов средства.
20:37
Тошич: «Зенит» — самая сильная команда России
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал мнение, что «Зенит» является самой сильной командой России.
20:26
Военная хроника рассказала о возможных причинах поставки Францией дальнобойных ракет SCALP
Военная хроника рассказала, почему власти Франции приняли решение поставить ракеты дальнего действия SCALP, которые идентичны ракетам Storm Shadow британского производства.
20:21
Football Espana: «Реал» намерен подписать Мбаппе в следующем году
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, перейдёт в «Реал» в следующем году.
20:18
Мантуров: авиакомпании смогут использовать российско-белорусский самолёт с 2028 года
Российско-белорусский двухмоторный самолёт будет коммерчески эксплуатироваться с 2028 года, заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
20:08
Минпромторг ожидает производство в России чуть более 800 тысяч автомобилей по итогам года
Вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей в России может составить чуть более 800 тыс. штук по итогам текущего года.
20:07
Сафиуллин уступил Синнеру в четвертьфинале Уимблдона
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании.
20:03
Глава Минобороны ФРГ подтвердил, что Берлин не будет поставлять крылатые ракеты Киеву
Глава Минобороны Германии Борис Писториус в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе подтвердил, что ФРГ не будет поставлять Украине крылатые ракеты.
20:00
Чен — об апелляции Семени: Кастер нужно понижать уровень тестостерона, это справедливо
Чемпионка мира по лёгкой атлетике Иоланда Чен прокомментировала решение ЕСПЧ поддержать апелляцию двукратной олимпийской чемпионки в беге на 800 м Кастер Семени по делу о снижении уровня тестостерона.
19:59
В «Спартаке» намекнули на трансфер нападающего Бонгонда
В столичном «Спартаке» выложили видео с намёком на трансфер нападающего Тео Бонгонда.
19:53
ООН: доставка помощи в Сирию продолжится через открытые Дамаском пункты пропуска
ООН продолжит доставлять гумпомощь в Сирию через пункты пропуска Баб-эс-Салам и Эль-Райи, открытые по решению Дамаска.
19:50
В CAS сообщили, что не запрещали Промесу участвовать в соревнованиях
В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация не запрещала нападающему «Спартака» Квинси Промесу участвовать в соревнованиях.
19:45
Коммюнике: страны НАТО намерены разместить на востоке Европы дополнительные силы
Страны Североатлантического альянса намерены разместить на востоке Европы дополнительные силы, увеличив подразделения до размера бригад, если возникнет такая необходимость.
19:43
Даку подписал контракт с казанским «Рубином»
Форвард хорватского «Осиека» Мирлинд Даку перешёл в казанский «Рубин».
19:35
На Краснолиманском направлении ВС России контратаковали и продвинулись на 1,5 км в глубину
Войска России за последние два дня провели контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР и продвинулись там на 1,5 км в глубину и на 2 км по фронту, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.
19:33
ЦБ заявил о планах начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях в августе
Банк России планирует начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях в августе текущего года.
19:30
Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
19:28
Свитолина оценила победу над Свёнтек в четвертьфинале Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о выходе в 1/2 финала Открытого чемпионата Великобритании.
19:25
Захарова: НАТО заявило, что не стремится к конфликту с Россией, но участвует в нём
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала положение коммюнике саммита НАТО в Литве о том, что альянс не стремится к конфликту с Россией.
19:24
Петржела заявил, что не пошёл бы тренировать «Спартак»
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не пошёл бы тренировать столичный «Спартак».
19:18
Игонин призвал «Зенит» продать Вендела
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин рассказал, что питерскому клубу нужно продать бразильского полузащитника Вендела.
19:17
Шойгу: принимаются меры по защите личного состава ВС России от кассетных боеприпасов
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принимаются меры по защите личного состава и техники российской группировки войск в спецоперации от кассетных боеприпасов.
19:17
Эрдоган в ходе встречи с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом заявил, что начался новый этап отношений Анкары и Вашингтона.
19:16
Столтенберг: если Украина не победит, то вопрос её членства в НАТО потеряет актуальность
Если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве в НАТО потеряет актуальность. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе.
19:16
Мостовой: не вижу логики в переходе Найнгголана в «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе экс-полузащитника «Интера» Раджи Найнгголана в стан красно-белых.
19:11
Коммюнике: НАТО не стремится к конфликту с Россией, но и не видит её своим партнёром
Североатлантический альянс не стремится к конфронтации с Россией, однако не может назвать Москву своим партнёром.
19:11
Президент Чехии заявил, что боевую группу НАТО в Словакии преобразуют в бригаду
Чешский президент Петр Павел заявил, что расквартированная в Словакии многонациональная группа НАТО, командование которой осуществляет Чехия, будет преобразована в бригаду. Численность состава составит 5 тыс. военных.
19:09
Участник группы «Каста» Хамиль сообщил, что перенёс остановку сердца
Участник музыкального коллектива «Каста» Андрей Пасечный, также известный как Хамиль, сообщил, что перенёс произошедшую во время пробежки остановку сердца и кому.
19:06
«Чемпионат»: Ларин станет генеральным директором «Крыльев Советов»
Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин может стать генеральным директором «Крыльев Советов».
19:00
Столтенберг: страны НАТО договорились совместно противостоять усилению военной мощи Китая
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика КНР представляет собой вызов интересам и безопасности альянса, но блок остаётся открытым к взаимодействию с Пекином.
19:00
Шалимов: не совсем понимаю, зачем «Зенит» берёт Фернандеса
Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
19:00
В AlphaTauri подтвердили, что Риккардо заменит Де Вриса до конца сезона-2023
Даниэль Риккардо будет выступать за AlphaTauri вместо де Вриса до конца сезона-2023 «Формулы-1».
18:54
Шойгу: зарубежные разведки указывают на эффективность российских оборонительных линий
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что работа Минобороны привлекает внимание западных разведывательных служб, они особо выделяют высокую эффективность российских оборонительных линий и действий штурмовой авиации.
18:50
Менеджер Усика сообщил, что Фьюри отверг предложение выплатить $1 млн Украине
Менеджер украинского боксёра Александра Усика Александр Красюк заявил, что британец Тайсон Фьюри во время переговоров о поединке отверг предложение выплатить $1 млн Украине.
18:44
РИА Новости: Щербакова выздоравливает после мононуклеоза
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова идёт на поправку после перенесённой болезни — мононуклеоза.
18:41
«СТРАНА.ua»: Зеленский 11 июля не будет выступать на саммите НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский 11 июля не будет принимать участия в саммите НАТО. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-секретаря политика Сергея Никифорова.
18:38
Столтенберг: НАТО утвердило программу помощи Киеву и создание Совета Украина — НАТО
В НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине и создание Совета Украина — НАТО.
18:38
Украинка Свитолина обыграла первую ракетку мира Свёнтек и вышла в полуфинал Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании 2023 года.
18:35
Aksam: «Фенербахче» заплатит €14 млн за полузащитника «Динамо» Шиманьски
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски продолжит карьеру в «Фенербахче».
18:32
Шойгу: высокоточные удары российских военных снижают наступательный потенциал ВСУ
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что высокоточные удары российских военных снижают наступательный потенциал Вооружённых сил Украины (ВСУ).
18:31
Шойгу: украинская армия не достигла целей контрнаступления ни на одном из направлений
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений.
18:25
Шойгу: ВСУ с 4 июня в рамках контрнаступления потеряли более 26 тысяч военных
Украинские вооружённые силы с 4 июня в рамках так называемого контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
18:23
Коппинджер: Фьюри и Нганну проведут бой 28 октября
Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну договорились о бое в октябре.