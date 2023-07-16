Скотт Риттер: США и НАТО спровоцировали украинский кризис, но оказались не готовы к военному конфликту

Украинский кризис во многом носит искусственный характер и был спровоцирован США и НАТО, чтобы оправдать их существование, забыть о провале в Афганистане и переключиться на российскую угрозу, рассказывает американский военный эксперт Скотт Риттер в интервью каналу The Geopolitics In Conflict Show. Однако Запад рассчитывал на то, что Россия прогнётся под давлением санкций, а этого не произошло, и теперь на повестке дня осталось только военное решение — к которому НАТО не готово.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Этот украинский кризис — это во многом искусственный кризис, спровоцированный Соединёнными Штатами и НАТО, чтобы дать им причину для существования, чтобы забыть об Афганистане и перестроиться на российскую угрозу. Но дело-то вот в чём: они не могут.

Тут присутствует абсолютное невежество по поводу России. Помните, это не задумывалось как продолжительный военный конфликт, вовсе нет. Вернитесь назад, в 2021 год. Все споры были о санкциях. Если Россия войдёт на Украину, говорили нам, она столкнётся с масштабными санкциями, которые потопят её экономику, которые приведут страну к краху. Путин получит кризис внутри страны, Путин, вероятно, не переживёт этот внутренний кризис. Так думали все.

Так что вступление российских войск [на Украину]… Помните, многие, включая меня самого, говорили, что, если Россия начнёт военные действия, всё закончится очень быстро. Знаете, генерал Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов, делал ставку на 72 часа. ЦРУ докладывало конгрессу о неделе. Никто не ожидал специальной военной операции, никто не ожидал мягкого подхода. Но чего все ожидали, так это того, что Россия столкнётся с санкциями и что России придётся отступить, не потому, что НАТО или Украина победит её, а потому, что российская экономика и внутреннее давление вынудят Россию отвести войска. Такой была надежда, и она себя не оправдала.

Сегодня российская экономика сильнее, чем она была когда-либо за всё время её существования, она процветает. Они побили санкции, они сокрушили санкции. И теперь это означает, что решение должно быть военным, а НАТО к этому не готово.

Дата публикации 14 июля 2023 года.