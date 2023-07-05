Скотт Риттер: для Украины всё кончено — даже вмешательство НАТО не спасёт её от поражения

Киев отчаянно пытается отсрочить неминуемый крах своих войск и отчаянно надеется на то, что Североатлантический альянс станет полноценным участником российско-украинского конфликта. Но в действительности западный военный блок не готов к подобной конфронтации, поскольку не имеет достаточных войск, подготовки и материально-технической поддержки, заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Нико из Сербии спрашивает: «После того как блицкриг (ВСУ. — ИноТВ) привёл к катастрофическим потерям, на ваш взгляд, показывают ли изменения в украинской тактике, что новая цель контрнаступления — выиграть время и максимально отсрочить неизбежную контратаку русских в надежде на осеннюю распутицу?».

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Нико, я не знаю, что творится в головах у украинцев. Это не сработало. Контрнаступление не сработало. Ничего не работает. Ничто не идёт в их пользу.

И, кроме того, как вы помните, я неоднократно говорил, что у русских сейчас на передовой 300 000 парней. Но у них в резерве около 180 000 — 200 000 человек, и, судя по всему, эти резервы появляются и начинают действовать.

Это может быть русское наступление, о котором все говорят. Ничего чрезмерно драматичного. Они начинают теснить украинцев. Вы видите коллапс на украинских позициях.

Опять же, трудно точно знать, что происходит. Но есть несколько Тelegram-каналов, которые на практике подтвердили свою точность, рассказывая о действиях российских войск. Например, о начале контрнаступления в Запорожье, где, видимо, русские контратакуют, а украинцы просто бросают оружие и бегут. Я думаю, вы будете видеть подобную картину снова и снова.

Я полагаю, мы подходим к моменту, когда украинская армия оказывается на пороге краха. И как только это произойдёт, для них начнётся полномасштабное отступление. Будет интересно посмотреть, к чему всё это приведёт.

На мой взгляд, сейчас украинцы просто отчаянно цепляются за выживание в преддверии саммита НАТО. Затем они фактически будут умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для Украины — это вмешательство НАТО. Но это не шанс, потому что я напоминаю всем: НАТО не может вести конфликт такого типа.

У них нет войск. У них нет подготовки. У них нет материально-технической поддержки. У них нет командования и управления. Они не знают, как поступать в такой ситуации. Генерал (верховный главнокомандующий Объединённых ВС НАТО в Европе Кристофер. — ИноТВ) Каволи сказал, что это (потенциальная война с Россией. — ИноТВ) за гранью их воображения. Если вы не можете себе что-то вообразить, то не можете к этому подготовиться.

Так что для Украины всё кончено. Они должны были заключить сделку, когда Путин предложил её ещё в апреле 2022 года. Представьте, что в этом случае было бы сегодня. Но нет, вместо этого мы имеем то, что имеем.

Дата публикации 04 июля 2023 года.