Россия была на грани развала, а Владимир Путин спас её, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, Путин не идеален, но он самый лучший лидер в мире на сегодняшний день, и общество сплотилось вокруг него, несмотря на возможные разногласия.

СКОТТ РИТТЕР: Путин спас Россию. В этом суть, и никто, никто не может мне возразить в этом. Если бы не Владимир Путин, «борзые», которые окружали Бориса Ельцина, пришли бы и разорвали Россию на куски. Россия была на грани развала. Миллионы людей покончили жизнь самоубийством в 90-х из-за чувства безнадёжности. Никакой надежды на что-либо. Другие спились до смерти.

Семьи разваливались. Я просто скажу, что каждый русский мужчина должен ложиться спать и молиться за русских женщин. Русские женщины спасли Россию. Сила русской женщины, встать и держать семью, когда она разваливается, найти работу, чтобы платить по счетам, дать образование детям. Это держало Россию на плаву.

Женщины и тогда, и сейчас — это основа российского общества. И всё это благодаря силе характера их лидера. Идеален ли Путин? Нет. Но вот что я вам скажу. Он самый лучший лидер в мире на сегодняшний день.

ДЖЕФФ НОРМАН: Делаешь ли ты оценки, исходя из опросов внутри России, или можешь базировать свой ответ на чем-то ещё — насколько популярен Путин России?

СКОТТ РИТТЕР: Дико популярен! Они обожают этого парня. Ну как… Вот что, сложно ответить на этот вопрос, потому что Россия в состоянии войны. Так что русские патриоты сплотились вокруг России и российского лидера.

ДЖЕФФ НОРМАН: Вы согласны, Аркадий?

АРКАДИЙ ИТКИН: Я слышал, что как и в Америке, и я слышал это от россиян, которые там живут, которые достаточно активны. Так вот, как и в Америке, крупные города более либеральные. А в России это означает более антипутинские. А все патриоты живут в сельской местности, как и в Америке, и вот они пропутинские.

СКОТТ РИТТЕР: Это зрелая поддержка, на которую повлияла реальность экзистенциального конфликта. Это заставило сплотиться людей, которые, возможно, не во всём согласны друг с другом. Но они едины в одном, Россия не может проиграть в этой войне, и российский лидер, Владимир Путин.

Дата выхода в эфир 13 июня 2023 года.