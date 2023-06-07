Такер Карлсон: «Это Путин! Это Путин!» — западным СМИ не важны факты, они уже нашли виновного в подрыве Каховской ГЭС

Ещё в декабре прошлого года The Washington Post писала о «пробном» обстреле Каховской ГЭС ВСУ американскими ракетами. Если опираться на логику и факты, становится понятно, кто стоит за недавним взрывом ГЭС, равно как и подрывом ветки «Северного потока», заявляет политический обозреватель Такер Карлсон в первом выпуске своей новой передачи. Однако американские правящие элиты и СМИ факты не волнуют — главное поскорее обвинить во всём Кремль и потребовать от сограждан и союзников ещё больше денег для Киева — и никаких вопросов.

Привет, с вами Такер Карлсон. Похоже, этим утром кто-то взорвал Каховскую дамбу на юге Украины. Поток воды смыл целые деревни, уничтожил важнейшую гидроэлектростанцию. И теперь существует угроза, что самый большой ядерный реактор в Европе может расплавиться. Если это было совершено намеренно, то это не военная тактика, а террористический акт. Вопрос в том, кто это сделал?

Давайте разберёмся. Каховская дамба по сути была российской. Её построило российское правительство. На данный момент она находилась на территории, подконтрольной России. Резервуар плотины обеспечивает водой Крым, где последние 240 лет базируется российский Черноморский флот. Возможно, подрыв плотины нанёс Украине вред, но России он навредил ещё больше. И именно по этой причине украинское правительство планировало её уничтожить. В декабре The Washington Post приводил слова украинского генерала, который заявил, что его солдаты в качестве пробного обстрела выпустили американские ракеты по шлюзам дамбы.

В действительности, когда смотришь на факты, тайна о том, что произошло с дамбой, начинает рассеиваться. Любой здравомыслящий человек сделает вывод, что, скорее всего, её взорвали украинцы — так же, как, скорее всего, они подорвали прошлой осенью и «Северный поток», российский трубопровод для поставок природного газа. Если точнее, его действительно взорвали украинцы, о чём нам теперь стало известно. Ведь не похоже, чтобы Владимиру Путину не терпелось повоевать с самим собой.

«О! Но тут-то вы и не правы, мистер и миссис потребители кабельных новостей! Владимир Путин как раз именно такой человек, который застрелится, лишь бы вам насолить». Мы слышим такое в американских СМИ, которые этим утром, не теряя времени, обвинили русских в саботаже собственной инфраструктуры. Билл Кристол — человек, который однажды сказал нам, что ответственность за теракт 11 сентября несёт Саддам Хусейн, — моментально обвинил Путина в совершении военных преступлений и в ещё более жёсткой манере сравнил его с Дональдом Трампом. Остальные представители класса экспертов издали такие же, определённо, скоординированные звуки: «Это Путин! Это Путин!»

И их обоснование было простым: «Путин злой». А злые люди делают злые вещи просто потому, что испытывают мрачное наслаждение от осознания, что они злые. В этом конкретном случае Путин напал на самого себя, а это самая злая вещь, которую только можно совершить. Поэтому это прекрасно вписывается в характер такого злого человека. Так они всё объяснили. Никто, кому платят за освещение этих новостей, не допустил даже возможности того, что это могли совершить украинцы. «Это невозможно!»

Украиной — о чём вы могли слышать — управляет человек по фамилии Зеленский. И мы можем с абсолютной уверенностью утверждать, что он к этому не причастен. Это невозможно. Зеленский слишком порядочный для терроризма. Правда, если вы увидите его по телевизору, у вас может сформироваться другое впечатление. Потный и похожий на крысу комик, который стал олигархом, гонитель христиан, друг (американской международной инвестиционной компании. — ИноТВ) BlackRock.

Но не надо верить собственным глазам. На самом деле Зеленский — очень хороший человек. Воистину лучший. Джордж Буш — младший заявил как-то, что он — Уинстон Черчилль нашего поколения. Из всех людей в мире только лишь наш изворотливый украинский друг с пустым взглядом и в спортивном костюме не способен взорвать дамбу. Он буквально живой святой. Человек без греха. Вот почему он так нравится Линдси Грэму. Они просто два хороших человека. Проводят друг с другом время и делают хорошие дела. И, как все хорошие люди, когда они встречаются лично, они много говорят об убийстве людей и смеются как друзья. Вот эта парочка на прошлой неделе.

ЗЕЛЕНСКИЙ: Свобода или смерть.

ГРЭМ: Свобода или смерть.

ЗЕЛЕНСКИЙ: Сейчас мы свободны. И мы останемся свободными.

ГРЭМ: А русские умирают <...> Это лучшее вложение наших денег.

ЗЕЛЕНСКИЙ: Спасибо вам большое.





«А русские умирают. Это лучшее вложение наших денег», — сказал Грэм. Его тонкие, дрожащие губы расплылись в улыбке. Он выглядит, как голодный человек, рассматривающий шведский стол. Аромат смерти возбудил Линдси Грэма. «Спасибо большое», — отвечает Зеленский. Он чувствует то же самое. И ничего мрачного тут нет. Просто двое мужчин среднего возраста радуются истреблению народа. Совсем не похожи на людей, которые могли бы с удовольствием затопить деревени или травить людей голодом. А даже если и так — кому какое дело?! Вас это не касается. Ваша задача — поддерживать Украину.

Дата выхода в эфир 07 июня 2023 года.