Le Parisien: поджоги государственных зданий и взрывы домов — корсиканские националисты вернулись к террористическим методам борьбы

Корсиканские националисты вернулись к практике поджогов и взрывов как методов борьбы с французскими властями, пишет Le Parisien. Как передаёт издание, недавно на острове заявила о себе новая подпольная молодёжная организация, внушающая беспокойство правительству. С её появлением количество терактов на острове существенно выросло, отмечает издание.

Корсиканские националисты вернулись к забытой практике поджогов и взрывов, констатирует Le Parisien. Как передаёт газета, всё началось в ночь с 25 на 26 марта, когда в двух разных частях острова были взорваны две строящие виллы, а также подожжена дверь ратуши в деревне Аппьетто. В каждом из случаев на фасадах была обнаружена надпись «GCC». Эта аббревиатура расшифровывается как Ghjuventu Clandestina Corsa, что в переводе означает «Корсиканское молодёжное подполье». По словам издания, эти три буквы уже несколько месяцев часто появляются на стенах корсиканских домов, соседствуя со ставшими уже привычными лозунгами «Statu francese assassinu » (французское государство убийц) или «Gloria a te Yvan» (Слава тебе, Иван) в честь националиста Ивана Колонны, устроившего теракт против корсиканского префекта в 1998 году и убитого в тюрьме в 2022 году.

Именно смерть Колонны «пробудила небольшое, очень радикальное меньшинство, которое является частью наследия корсиканского подполья и агрессии», — подчёркивает сотрудник полиции. После убийства корсиканского националиста на острове начались яростные протесты, переросшие в беспорядки. Однако время демонстраций прошло, уступив место другим методам борьбы, пишет газета. С марта прошлого года жандармерия зарегистрировала на острове 87 поджогов и взрывов криминального происхождения. Феномен набирает обороты: в марте 2023 года произошло не менее 15 взрывов или пожаров. В ночь с 4 на 5 апреля был подожжён ресторан в Пьяноттоли-Кальдарелло — поблизости была найдена бирка GCC. В минувшую среду газовый баллон, соединённый со взрывным устройством, был обнаружен перед строящимся домом в Тавере. «Теракты вернулись», — уверен один из знатоков острова.

По данным источника газеты в судебных органах, с начала года Национальной прокуратурой по борьбе с терроризмом было начато около 30 расследований в связи с терактами или планами терактов в 2022 или 2023 годах. Дела возбуждены против исторического Корсиканского Фронта национального освобождения, который 19 марта ознаменовал своё возвращение, разрушив три строящихся дома в Вилланове, а также против GCC.

Новое движение официально объявило о своём существовании в коммюнике, отправленном в корсиканские СМИ в феврале прошлого года. В нем GCC утверждала, что идёт «по стопам КФНС», желая «противостоять французскому государству и его презрению», и взяла на себя ответственность за 17 терактов. Некоторые из них вызывают особую обеспокоенность властей, поскольку впервые за долгое время от рук радикалов пострадали ратуши.

Как сообщает издание, на данный момент GCC остаётся загадкой для следователей. Известно, что террористы, скрывающиеся под капюшонами, молоды. Использование «довольно примитивных взрывных устройств также позволяет предположить, что у них мало опыта», — считает источник газеты в судебных органах. Этот недостаток опыта, как это ни парадоксально, заставляет власти опасаться «потери контроля и радикализации» националистов, отмечает издание.