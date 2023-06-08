Скотт Риттер: ложью об Украине власти США формируют нужное им мышление у народа

Американцы проигрывают на Украине, считает бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. В беседе на YouTube канале Стивена Гарднера он заявил, что Америка терпит поражение из-за собственной политики, основанной на лжи. По словам Риттера, американское правительство намеренно занимается «утечкой документов» или определённой информации, чтобы формировать мышление своего народа.

Очень интересно, как все основные газеты выдают разные истории. Например, The New York Times написала: «Теперь-то мы точно знаем, что это была команда парусной яхты. Они спустились, заложили, а Соединённые Штаты ни о чём не подозревали». Теперь вдруг всплывает вот эта история. Потом появляется утечка документов, и никто вообщем-то не переживал, что их слили, пока нынешней администрации не стало выгодно прикрыть всё это. Что это? Вся эта дезинформация является частью войны или это новшество нынешней администрации?

СКОТТ РИТТЕР: Ну, к сожалению, это совсем не ново для нынешней администрации. Это уже превратилось в тенденцию. Мы можем вернуться во времена Вьетнама и администрации Линдона Джонсона. Утечка всех документов Пентагона произошла из-за Даниела Эллсберга. Он имел дело с ложью, которую рассказывали американской общественности конгресс, американские военные, разведка.





Мы видели это, например, в деле «Иран-Контрас», мы видели, как Соединённые Штаты лгали, что в Ираке вот-вот начнётся война. Мы видели, как США врут про Афганистан. К сожалению, США, точнее правительство США, занимается тем, что врёт американскому народу. И делают это они путём слива информации, путём формирования информационного спектра, где утечка разрабатывается для создания мнения. Чтобы доминировать над пониманием того, что американцы считают реальным.





Так что это не уникальный случай. Это не уникально для ситуации на Украине. Но украинская тема очень чувствительная, потому что мы проигрываем. Я надеюсь, люди понимают, что мы не достигаем наших целей на Украине. Мы терпим стратегическое поражение из-за нашей собственной политики. И администрация не может признать этого и не признает. Она ни за что не станет говорить правду американцам.





Поэтому она поступает иначе. Она сливает определённую информацию, спроектированную для формирования сознания. Иными словами, американское правительство ведёт войну с американским народом. Войну о правде. Людям стоит подумать над тем, что означает Первая поправка. Свобода прессы, свобода слова. Речь не только о вашей возможности говорить, но и о возможности призвать к ответу за ложь правительства.

Будучи нацией со свободной прессой, вы имеете право разоблачить ложь. Правительство не может заниматься сокрытием лжи. Правительство должно заниматься тем, чтобы говорить правду. А если оно не говорит правду, то долгом и ответственностью свободной прессы является разоблачение лжи, чтобы добраться до правды. Некоторые говорят: «Зачем вы публикуете то или это?» Да потому, что правительство не имеет права обманывать американцев! Правительство не имеет права прятать эту ложь за секретностью. Но именно это и происходит сегодня.



Дата выхода в эфир 07 июня 2023 года.