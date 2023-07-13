Скотт Риттер: Западу плевать на Украину — он приносит её в жертву ради борьбы с Россией

Киеву следует осознать, что Вашингтон и его союзников совершенно не волнует судьба Украины. Они никогда не станут принимать её в НАТО и используют население страны в качестве пушечного мяса в надежде навредить её восточному соседу, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Зеленскому внушили, что он — центр Вселенной. Это не так. Его заставили поверить, что Украина имеет большое значение в глазах НАТО и Запада. Это не так.
То, что мы наблюдаем сегодня на Украине или в идущем там конфликте, фактически является проявлением того, о чём Джордж Сорос писал в 1993 году в статье о будущем НАТО. Он заявлял, что ключевой момент для НАТО — это наличие врага, которым станет Россия. Но НАТО не может воевать с Россией, потому что на родину будет возвращаться слишком много мешков с трупами. Поэтому НАТО необходимо найти источник восточноевропейской живой силы, к которому можно было бы добавить технологии НАТО, чтобы навредить России.
Именно это сейчас происходит. Зеленский и остальная Украина должны осознать тот факт, что НАТО и Запад приносят их в жертву, что никого не волнует Украина. Украина никогда не будет членом НАТО. Ни за что и никогда.
И саммит в Вильнюсе — лишь проявление этой реальности. И, может быть, теперь, когда это понимает Зеленский и когда украинские военные, вероятно, надеявшиеся на какое-то вмешательство НАТО, осознают реальность их неминуемой гибели — потому что смерть — единственное, что их ждёт, если этот конфликт продолжится, — сами украинцы начнут просить мира.
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