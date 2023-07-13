Бывший мэр Берлина: поставка Украине кассетных бомб — это «фатальная ошибка»

Отправка Киеву американских кассетных бомб — это «фатальная ошибка», заявил в интервью Der Spiegel бывший правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. По его словам, Европа — это не только боевое содружество, поддерживающее Украину, но и общество ценностей, которое не обязано поддерживать всё то, что делают США. Он опасается, что такой шаг со стороны Вашингтона может привести к проблемам в общении союзников, а также ослабить поддержку Украины.
Поставка Украине кассетных бомб — это «фатальная ошибка», заявил в интервью Der Spiegel эксперт по вопросам внешней политики и бывший правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. «Мы не только боевое содружество, поддерживающее Украину, но и общество ценностей. И нам не нужно поддерживать всё то, что мы критикуем у другой стороны», пояснил социал-демократ. Немецкий политик подчеркнул важность согласования всех действий на международном уровне и призвал Европу ориентироваться на свои ценности. Он опасается, что поставка таких боеприпасов может привести к проблемам с «коммуникацией и одобрением поддержки» Украины.
Другой участник дискуссии, военный эксперт Карло Масала с его точкой зрения не согласился. Он считает, что отправка Киеву кассетных бомб необходима из-за дефицита у украинской армии боеприпасов. По его словам, это своеобразная «перемычка». К тому же новое вооружение позволит Украине подавлять непрямой и прямой огонь по своим позициям. Именно это мешает сейчас украинцам добиться успехов в контрнаступлении, считает он.
В свою очередь Мюллер назвал «фатальной ошибкой» и то, что из-за заявлений некоторых западных политиков возникает такое ощущение, как будто Украина будет принята в НАТО со дня на день. Он призвал задуматься над тем, какие ожидания это пробуждает. «Я думаю, можно абсолютно честно заявить, что это (процесс вступления в альянс. — ИноТВ) может занять ещё долгое время», сказал он. По его мнению, Киеву не стоит ожидать членства в военной организации как минимум в течение ближайших пяти лет: «И я думаю, что этот отрезок времени может подойти к концу, потому что я опасаюсь, что этот военный конфликт, эти боевые действия продлятся ещё долго».
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что создание новых курортов в России необходимо, в том числе из-за того, что отельеры в Сочи, Анапе, Дагестане, Абхазии стали сильно завышать цены.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные нанесли украинским войскам огневое поражение в ходе попытки прорыва обороны в Васильевском районе региона.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал предложение по созданию единого короткого номера для вызова аварийных служб ЖКХ.
Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что число сотрудников на заводах вооружений госкорпорации в нынешнем году увеличится в среднем на 10%.
Военная хроника пишет, что поспешное решение США о поставке кассетных боеприпасов Киеву косвенно говорит о том, что наступление украинской армии вскоре может быть временно прекращено или поставлено на паузу.