N-TV: выстрелы как настоящие — виртуальная реальность поможет немецкой полиции бороться с преступностью

К концу года в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия будет создана система, которая позволит полиции тренироваться в виртуальной реальности, сообщает N-TV. В симуляциях будут задействованы технологии, способные имитировать отдачу оружия или попадание пули в тело. К тому же использование аватаров, то есть цифровых двойников, даёт возможность проводить ролевые игры с участием виртуальных детей, инвалидов или собак, рассказывает немецкие телеканал.

Полиция в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия собирается в будущем тренироваться в виртуальной реальности, сообщает N-TV. Соответствующая система будет создана уже к концу года, о чём сообщили в Земельном ведомстве по профессиональной подготовке, повышению квалификации и кадровым вопросам полиции. Там также заявили, что в тренировках будут использоваться технологии, способный симулировать отдачу пистолета или попадание пули в тело, к примеру, с помощью вибрации или электрического импульса.

Использование виртуальной реальности предоставляет возможность отрабатывать различные и сложные сценарии, которые будет легко менять. К тому же можно тренироваться в местах, которые недоступны в реальной жизни, например, в школах, торговых центрах или аэропортах. С помощью аватаров, то есть цифровых двойников людей, можно проводить ролевые игры с участием виртуальных детей, инвалидов или собак.

В компьютерном пространстве единовременно можно будет находиться шести человекам, включая инструктора. Важно, чтобы графика в очках виртуальной реальности была фотореалистичной и отображалась без торможений, чтобы участникам не поплохело. Полицейские будут использовать муляжи пистолетов, автоматов, электрошокеров, перцовых баллончиков, а также наручники. «Преступники» в симуляции будут разного пола и этнического происхождения. В перспективе планируется добиться четырёхмерного эффекта, добавив ветер, дождь, жар или запах.