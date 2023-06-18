Times: «Москва наносит пропагандистский удар кувалдой» — российское дипфейк-видео высмеивает попытки Запада принять новые санкции

Российский телеканал RT опубликовал в социальных сетях пародийный ролик под названием «11-й пакет санкций (за кадром)», созданный с помощью технологии «дипфейк», сообщает Times. В нём показано, как западные лидеры ломают голову над новыми штрафными мерами против России и у них ничего не выходит. «Москва наносит пропагандистский удар кувалдой», — пишет британское издание.
Российский телеканал RT распространил в западных социальных сетях видео под названием «11-й пакет санкций (за кадром)», созданное с помощью технологии «дипфейк», сообщает Times. Его сюжет начинается в Овальном кабинете, где мужчина с лицом американского президента Джо Байдена разбрасывает документы, бьётся головой об стену и говорит: «Нет, нет, нет! Это не то! Это полный бред! Нам нужны свежие идеи! Лучше, сильнее и эффективнее!»
Позже мы видим, как «британский премьер» Риши Сунак крутит «колесо персональных санкций», и оно останавливается на ёжике. Потом «президент Европейской комиссии» Урсула фон дер Ляйен обдумывает планы по запрету оливье, матрёшек и русских борзых. А канцлер Германии Олаф Шольц забивает в ChatGPT запрос: «Идеи санкций против России». В конце президент Франции Эммануэль Макрон выбегает из зала заседания «Санкционного комитета ЕС» и опрокидывает стоящий пред ним знак. «Самые изощрённые дипфейк-видео стирают грань между реальностью и вымыслом, а Москва наносит пропагандистский удар кувалдой», — комментирует ролик Times.
Страны ЕС сейчас продолжают согласовывать 11-й пакет антироссийских санкций. Киев настаивает на ужесточении штрафных мер, в частности остановке поставок компонентов, используемых в ракетах. Times также рассказывает о недавней кампании по дезинформации во Франции, якобы организованной Кремлём. Её цель заключалась в том, чтобы убедить французов в угрозе надвигающегося на них радиоактивного облака, возникшего из-за того оружия, которое британцы поставили на Украину.
В рамках кампании по дезинформации были задействованы копии западных новостных сайтов, на которых и были опубликованы статьи на эту тему. В июне россияне также стали жертвой фейка, в котором российский президент Владимир Путин объявил о всеобщей мобилизации. Позже в Кремле заявили, что это был взлом.
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