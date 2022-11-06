Гленн Гринвальд: цензура — это центральная часть политической стратегии демократов

Некоторые представители элит и демократы в США пытаются переиначить понимание свободы слова и контролировать то, что могут слышать люди, поскольку только так им удастся получить власть, заявил независимый журналист Гленн Гриннвальд в эфире Fox News. Свобода слова подразумевает принятие любых, даже самых чуждых вам мнений, а не только тех, с которыми вы согласны, подчеркнул журналист.

Председатель юридического комитета сената юрист-выпускник Йельского университета Дик Дурбин на этой неделе опубликовал такой твит: «Свобода слова не подразумевает распространение дезинформации для преуменьшения значимости политического насилия». Начнём с того, что это утверждение противоречит его присяге. Более того, он должен понимать, что неправ. Возникает вопрос: почему глава юридического комитета сената намеренно переиначивает реальное значение свободы слова? Какова конечная цель? К нам присоединяется независимый журналист Гленн Гринвальд. Гленн, они забывают, что Первая поправка защищает не только те мнения, с которыми они согласны. Неудобные «речи», те, которые кажутся мерзкими, тоже защищаются. Особенно когда мы говорим о политическом мнении. Что происходит?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Если свобода слова существует только для тех, с кем вы согласны или кому вы верите, — тогда она вам не нужна! Ноам Хомский, один из представителей левого крыла, убеждённый нарушитель свободы слова, всегда говорил, что даже Герман Геринг верил в свободу слова для тех, с кем он согласен. Любой диктатор верит в это. Я думаю, Дик Дурбан должен знать, что он написал ложь. Тебя отчислят с юридического факультета на первом году учёбы, если сказать такое! Что происходит: с 2016 года демократы действительно сделали вывод, что единственный способ выиграть выборы состоит в контроле над потоком информации в интернете. И чтобы сделать это, они стремятся переиначить смысл термина «свобода слова», внушить, что ложная информация в их понимании или представлении правительства может быть ограничена на законных основаниях и те, кто её распространяет, могут быть наказаны. Это часть их глобальной стратегии.

Гленн, что неудивительно, бывший помощник директора ФБР и любимец MSNBC пользуется словами Дурбина, давайте посмотрим.

ФРЭНК ФИЛЬЮЦЦИ, бывший помощник главы ФБР: Без ответственности — это не свобода слова! Нас обманывают, заставляя думать: «Да, наверное, вы правы, наверное, у вас действительно есть право говорить то, что хочется, даже если погибнут люди». На этом этапе мы сейчас находимся. Мы стали бесчувственны в отношении разжигаемой жестокой радикализации. И нас обманом заставили думать, что это свобода слова!

Ну и болван. Свобода слова — это не то, во что вас могут обманом заставить верить! Это просто существующее явление. Это шокирует, даже учитывая, что это говорят такие, как он.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Я пытаюсь сказать, что эти вопросы не из числа тех, по которым мнение людей расходится с мнением демократов в отношении темы свободы слова. Они действительно сделали цензуру центральной частью их политического проекта. Представьте, что мы приняли бы его слова за чистую монету — это бы значило, что в соответствии с Конституцией можно арестовать всех корреспондентов The New York Times, которые в 2002 году утверждали, что в Ираке есть оружие массового поражения! Можно было бы засудить и даже отправить в тюрьму тех, кто говорил, что ноутбук Байдена был частью российской дезинформационной кампании. И, несмотря на всё то презрение, которое я испытываю к тем, кто всё это писал и говорил, я, конечно, знаю, что по закону их нельзя наказать. Государство не может посадить их в тюрьму, хотя это была дезинформация, ведь их защищает Конституция. Но американцев пытаются заставить поверить, что всё более значимой становится роль государства в деле определения, что правда, а что ложь и, как следствие — что им можно и что нельзя слышать.

Мы все знаем, что они хотят видеть «глобальный договор» — элиты хотят, чтобы существовало всеобщее согласие по вопросу того, что должен означать термин «свобода слова». По ту сторону Атлантики Франция потребовала от онлайн-платформы Rumble удалить все видеоматериалы RT — это российская информационная сеть. Отдадим Rumble должное — они отказались, платформа полностью прекратила работу на территории страны (Франции. — ИноТВ) и рассматривает возможность подачи судебного иска по поводу этого требования. Гленн, насколько важно то, что теперь целые страны пытаются принудить частные компании использовать цензуру? Любите вы RT или ненавидите, любите ли вы Al-Jazeera или нет — это дико!

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Самое тревожное в этом всём, Лора, это то, что с началом конфликта на Украине весь Евросоюз сделал незаконным транслирование или размещение материалов российских государственных медиа на различных платформах. Может, вы любите RT, может — нет, может быть, смотрите его, а может, не смотрите — это ваш выбор. Но ЕС сказал: «Не вам выбирать! Если вы гражданин Европейского союза, вам запрещён доступ к этим информагенствам, даже если вы хотите узнать, что говорят в России, потому что мы сделали это незаконным». А теперь они дотянулись до американских компаний, таких как Rumble, и требуют, чтобы они удаляли материалы медиа, которые не нравятся ЕС, в противном случае им откажут в доступе к европейским рынкам. Это означает, что если вы гражданин США, то вами будет помыкать не избранное вами правительство, а власти Европы, Китая, Ирана или кто угодно ещё! Вам будут указывать, что вы можете слышать, а что нет. Поэтому очень важно, что Rumble — альтернатива YouTube со свободой слова — заявил французскому правительству, что не будет подчиняться.

Я в восторге от их решения. Гленн, это очень важные вопросы. Нужно быть на шаг впереди и не отставать. Спасибо, что помогаете нам в этом!



Дата выхода в эфир 06 ноября 2022 года.