Не следует полагаться на традиционные СМИ, если хотите узнать о происходящем в мире, посоветовал политический обозреватель Swebbtv Ларс Берн в эфире шведского подкаста. По его мнению, традиционные средства массовой информации занимаются распространением пропаганды, что наглядно показал конфликт между Россией и Украиной. Так, например, западной общественности не транслируют, что на самом деле говорит президент России Владимир Путин в своих поучительных и подробных речах.

Представление западных СМИ о российско-украинском конфликте основано на пропаганде, считает политический обозреватель подкаста Swebbtv Ларс Берн. Что говорит Владимир Путин, никогда до конца не известно, несмотря на то что его выступления очень точны и содержательны. Вместо этого общественности показывают грубую и заранее предопределённую карикатуру. То, что Россия предлагает поставлять газ по четвёртому газопроводу «Северного потока», который не был уничтожен, является очередной информацией, которая едва всплыла. «Наши СМИ не сообщают о том, что именно говорит Путин. Мы слышим лишь антипутинскую пропаганду, русофобскую пропаганду и пропаганду ненависти против России. Хотя я и могу понять чувства многих, однако он уже много раз выступал со своими предельно ясными и поучительными речами. Но мы этого не узнаём, потому что наши СМИ не сообщают об этом», — заявил Берн в интервью подкасту.

Однако Германия не станет запускать часть «Северного потока», которая ещё работает, немцы не посмеют этого сделать из-за страха перед США. По мнению эксперта, даже если они на это согласятся, то и эту часть трубопровода тоже взорвут. Тем не менее Владимир Путин предложил альтернативную стратегию продажи газа в Европу посредством строительства газового хаба в Турции. «Это невероятно хитро. Он (Владимир Путин. — ИноТВ) будет качать газ через Турцию и таким образом сделает Эрдогана своим фактическим близким союзником. В «Турецкий поток» поступает газ из нескольких стран Центральной Евразии. Таким образом, газ будут смешивать, а затем продавать в Европу. Таким образом, Европа будет получать российский газ, не зная, из какой именно страны он поступает, и это очень умно. Вероятно, всё это начнётся довольно скоро, и мощности будут расширены. Турция заработает на этом много денег. В то же время это будет стимулом для Эрдогана и укрепит его позиции в Турции», — подчеркнул обозреватель Ларс Берн.