Hill: COVID-19 отбросил успеваемость американских школьников на уровень семидесятых

Как показывают результаты недавнего общенационального тестирования, оценки по математике и чтению среди 13-летних учеников в США за последние годы значительно упали, причём самые неуспевающие откатились на уровень 1970-х годов. Похожие тенденции наблюдаются и среди учащихся другого возраста. Это вызывает тревогу среди экспертов и говорит о том, что хотя ограничения после пандемии COVID-19 были давно сняты, впереди предстоит ещё долгий путь, чтобы наверстать упущенное, пишет The Hill.

Согласно данным Национальной оценки образовательного прогресса (NAEP), которая считается крупнейшей постоянной и репрезентативной оценкой знаний и умений учащихся США по различным предметам на национальном уровне, оценки по математике и чтению среди 13-летних учеников за последнее время значительно упали. Это объясняют тем, что школы до сих пор изо всех сил пытаются наверстать потери в обучении, возникшие из-за ограничений в период пандемии COVID-19, пишет The Hill.



Как свидетельствует NAEP, средний балл по математике среди 13-летних американцев упал на девять пунктов по сравнению с 2019-2020 учебным годом. А средняя оценка по чтению за то же время снизилась на четыре пункта. В результате средние баллы 13-летних учеников по чтению сейчас находятся на самом низком уровне с 2004 года, а по математике — с 1990 года. Если же рассматривать результаты самых неуспевающих, то полученные ими оценки по математике находятся на уровне 1978 года, а чтение упало до уровня, наблюдавшегося ещё до 1971 года, подчёркивается в статье.



«Зелёные ростки восстановления, которые мы надеялись увидеть в сфере академического образования, так и не материализовались, и мы продолжаем наблюдать тревожные признаки в сфере успеваемости и благополучия учащихся даже спустя более чем два года после того, как большинство из них вернулись к очному обучению», — говорится в заявлении комиссара Национального центра образовательной статистики (NCES) Пегги Карр, которая прокоментировала опубликованные в среду результаты общенационального тестирования.



Хотя пандемия, безусловно, ускорила эту тенденцию, оценки по математике и чтению продолжали падать в США на протяжении последнего десятилетия, отмечается в статье. За период пандемии снижение баллов по математике составило от шести до 20 пунктов для большинства расовых групп, за исключением учащихся азиатского происхождения, где это падение было довольно незначительным.



Что касается результатов по чтению, то здесь баллы наиболее заметно снизились среди белых и темнокожих учащихся, а также у представителей двух или более рас. В то время как ученики католических школ, а также дети из латиноамериканских семей, представители американских индейцев, коренных жителей Аляски и выходцев из Азии не продемонстрировали в этой сфере заметной разницы, пишет The Hill.



«Оценки у 13-летних впервые снизились по обоим предметам в период с 2012 по 2020 год, положив начало нисходящей траектории, которая наблюдается уже более десяти лет и пока не была обращена вспять», — заявил в этой связи Дэн МакГрат, исполняющий обязанности помощника комиссара NCES. Он также отметил, что обучение в средней школе является критически важным периодом, поскольку именно в это время дети проходят этапы взросления в том, что касается учёбы, а также в социальном и эмоциональном плане.



«То, что происходит с учениками в средней школе, может сильно повлиять на их путь в старшей школе и за её пределами», — также подчеркнул МакГрат. Кроме тестирования, специалисты NCES также провели анкетный опрос учащихся, чтобы собрать больше информации о ситуации. Однако эти ответы, по их словам, «не устанавливают причинно-следственную связь между характеристиками и опытом учащихся и их успеваемостью».



В результате выяснилось, что с 2020 года удвоилось число тех, кто пропускал пять или более дней и не получал оценок. При этом те, кто очно занимается в школе, чаще получали более высокие оценки по чтению и математике, что неудивительно, говорится в статье. Кроме того, опрос показал, что лишь 14% учащихся сами читают почти каждый день для развлечения. Это почти на три пункта ниже, чем в 2020 году, и на 13 ниже, чем в 2012 году, сообщает The Hill. Что касается математики, то число студентов, изучающих алгебру, сократилось на 24% за период с 2012 по 2023 год.



Такие результаты показывают сохраняющуюся тенденцию, которая наблюдалась и в других отчётах во время пандемии — что и учащиеся других классов терпят серьёзные неудачи. Данные за период с 2019 по 2022 год, опубликованные в октябре, свидетельствовали о том, что оценки по математике в среднем упали на пять пунктов у четвероклассников и на восемь пунктов у восьмиклассников, а по чтению в среднем сократились на три пункта в обеих категориях, поясняется в статье.



Согласно другому отчёту, опубликованному в мае этого года, средние баллы восьмиклассников по такому предмету, как гражданское право, в период с 2018 по 2022 год снизились в среднем на 2% и достигли уровня, который в последний раз наблюдался в 1998 году. Фактически отличие от аналогичных тенденций среди учеников в возрасте от 9 до 13 лет заключается лишь в том, что 13-летние столкнулись с этим в наиболее уязвимый и важный период своего развития в образовательной и эмоциональной сфере, отмечают эксперты.



Нынешнее тестирование является последним, которое было организовано NAEP для проверки сравнительных результатов обучения в начале и в конце пандемии COVID-19. И хотя многие ученики на протяжении последних двух лет уже перешли от дистанционного образования к личному посещению занятий, эти данные говорят о том, что надежд на скорое восстановление образовательного уровня пока мало, пишет The Hill. «Эти результаты вызывают беспокойство в связи с пробелами в основных навыках среди учащихся. И главное их послание в том, что впереди нас ещё ждёт долгий путь», — заявила Карр на брифинге для прессы.



В свою очередь, министр образования США Мигель Кардона с оптимизмом отозвался о тех шагах, которые предпринимает администрация, чтобы наверстать эти потери в успеваемости. «Хотя эти последние данные напоминают, как далеко нам ещё предстоит пройти, я воодушевлен тем, что исторические инвестиции и ресурсы, предоставленные в рамках Американского плана спасения, а также Министерством образования, начинают приносить положительные результаты», — подчеркнул Кардона.



Он отметил, что согласно имеющейся статистике, несколько американских штатов уже смогли восстановить прежние показатели успеваемости в том, что касается оценок по математике и уровню грамотности, которые наблюдались до пандемии. Кроме того, Соединённые Штаты смогли продемонстрировать «многообещающие результаты» во время недавней международной оценки общих навыков чтения, заключил Кардона.