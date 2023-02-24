Times: всё больше американских семей делают ставку на обучение детей математике по советской программе

Обучение математике по советской учебной программе приобретает всё большую популярность среди американских семей, которые видят в этом преимущество для своих детей при поступлении в высшие учебные заведения, пишет The Times. По словам тех, кто преподаёт математику по советскому образцу, их стиль преподавания отличается тем, что поддерживает рассуждения, критическое мышление и абстрактные принципы.

Всё больше американских семей хотят, чтобы их дети учились математике по советской программе, полагая, что это даст им преимущество при поступлении в высшие учебные заведения, сообщает The Times. Возможность обучаться по советской учебной программе в США предлагает компания Александра Колчинского Russian Math Tutors, семья которого бежала из Советского Союза, когда он был ребёнком. Так, компания Колчинского обещает детям из состоятельных американских семей обучение математике по принципам, разработанным, когда СССР нужны были учёные и инженеры, которые помогли бы ему получить преимущество в космической гонке.

Компания обещает стиль преподавания, который поддерживает рассуждения, критическое мышление и абстрактные принципы, и начинает обучение алгебре с раннего возраста. Именно сюда обращаются многие семьи в надежде, что это поможет их детям получить место в одном из университетов Лиги плюща, объединения из восьми элитных американских университетов.

«Мы используем математику реального мира, мы стремимся объяснить ученикам не только саму математику, но и то, почему мы занимаемся ей», — отметил Колчинский. По его словам, учебная программа основана на советских учебниках, которые в его компании перевели.

Аналогичное обоснование предлагает и расположенная в Бостоне «Русская математическая школа», которая также была основана беженцами из Советского Союза. Они называют математику «возможностью ориентироваться в неизбежной неопределённости жизни», призывая своих учеников относится к ней так же.

Как отмечает The Times, советскую модель обучения математике для своих детей выбирают всё больше американских семей. На этой неделе учительница одной из частных школ Манхэттена даже пожаловалась газете New York Post, что те школьники, кто учится по советской программе, оказывают негативное влияние на других учеников в классе. Она объяснила это тем, что эти дети «начинают задавать вопросы по математике, которые не соответствуют их возрасту, и другие дети чувствуют себя неловко».

Колчинский считает, что объяснить рост спроса на обучение математике по советскому образцу в США можно растущей популярностью математических олимпиад. По его словам, олимпиады были «очень большой частью культуры в Советском Союзе», а сейчас подобные соревнования проводятся по всей территории Соединённых Штатов. Мать троих детей Андреа Кэмпбелл из Калифорнии отмечает, что именно обучение по советским учебникам позволило её детям участвовать в математических соревнованиях.