CNBC: гонка искусственных интеллектов — в Китае объявили о превосходстве своего чат-бота над американскими аналогами

Китайский технологический гигант Baidu похвастал моделью ИИ, лежащей в основе его чат-бота Ernie Bot. Компания со ссылкой на ряд контрольных испытаний заявила, что её программа обходит ChatGPT и GPT 4, выпущенные американской фирмой OpenAI, сообщает CNBC.

Китайский технологический гигант Baidu похвастал моделью искусственного интеллекта, лежащей в основе его чат-бота Ernie Bot. Серия тестов показала, что он превзошёл ChatGPT американской компании OpenAI в нескольких ключевых областях, сообщает CNBC.

Китайская фирма выпустила своего чат-бота в марте, и с тех пор он проходит публичное испытание. В его основе находится модель искусственного интеллекта Ernie 3.5, обученная на огромных объёмах данных, поясняет телеканал.

По данным научного журнала China Science Daily, на которые ссылается Baidu, Ernie 3.5 превзошла ChatGPT в ряде контрольных испытаний. Кроме того, китайская модель ИИ также показала лучший результат, чем GPT 4, последняя и более продвинутая модель OpenAI, в тестах на китайском языке.

Один тест был основан на стандартных вступительных и квалификационных экзаменах, подобных тем, что необходимы для поступления в колледж или получения квалификации юриста. Ernie 3.5 обошла ChatGPT и GPT 4 при выполнении заданий на китайском. Впрочем, она уступила GPT4, когда столкнулась с аналогичной проверкой на английском.

Другой тест касался китайского языка и содержал более 13 тыс вопросов с несколькими вариантами ответов, охватывающих более 50 различных тем. В этом испытании Ernie 3.5 опередила ChatGPT и GPT 4.

Третий тест содержал вопросы по различным предметам, таким как естествознание и гуманитарные науки, и был разработан группой университетов США. В нём Ernie 3.5 осталась позади ChatGPT и GPT 4.

Тем не менее технический директор Baidu Хайфэн Ван заявил, что спустя три месяца после выпуска чат-бот, использующий Ernie 3.5, «добился значительного прогресса в эффективности, функциональности и производительности». «Эти улучшения очевидны в писательском мастерстве, ответах на вопросы, рассуждениях и генерации кода, а также в умении обучаться и получать логические выводы», — добавил он.

Внимание к достижениям Baidu свидетельствует об острой конкуренции, происходящей в области генеративного ИИ. На её фоне крупнейшие игроки IT-сферы в США и Китае стремительно наращивают разработку в этом направлении, подчёркивает CNBC.