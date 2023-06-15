WION: Европарламент принял первый в мире проект закона, регулирующего работу ИИ

Европейский парламент принял законопроект по урегулированию работы систем искусственного интеллекта. Как отмечает телеканал WION, это первый в мире случай официального постановления, касающегося обращения с ИИ. Первый полноценный закон в этой сфере, возможно, будет принят в Европе около 2026 года после согласования со всеми странами ЕС, несмотря на критику со стороны тех, кто считает такой подход ограничивающим инновации.

Европейский парламент принял первые в мире правила в сфере систем искусственного интеллекта, таких как ChatGPT (чат-бот с искусственным интеллектом, способный работать в диалоговом режиме. — ИноТВ), на фоне попыток ЕС снизить потенциальную угрозу вмешательства. Решение было принято после голосования явным большинством голосов.

Призывы регулировать деятельность ИИ звучат всё громче. Великобритания уже готовится принимать всемирный саммит по контролю над ИИ. Гонка по созданию регулирования впервые началась на Западе. Международное сообщество стало активнее заниматься разработкой контроля над деятельностью искусственного интеллекта, распознавая его минусы и достоинства.

Угрозы, исходящие от ИИ, похоже, просочились и в обсуждения законодателей, в результате чего разные страны стали реагировать по-разному. Многие запросили размещение информации по регулированию, чтобы справиться с вызовом, который представляет мощь искусственного интеллекта, в то время как некоторые другие планируют способы регулирования и исследуют возможные бреши в безопасности.

После одобрения Европарламентом 27 государств немедленно начнут переговоры, чтобы принять окончательный вариант закона. Первый закон в этой сфере, возможно, будет принят в Европе около 2026 года.

Только в прошлом месяце ЕС и США договорились издать общий свод правил обращения с ИИ. Некоторые европейские законодатели уже похвалили законопроект, несмотря на то что многие критики описывают будущие правила как попытку ограничить инновации.

Дата выхода в эфир 14 июня 2023 года.