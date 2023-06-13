Более 300 человек присутствовали на службе в протестантской церкви в Германии, которую сгенерировал и провёл искусственный интеллект. Отзывы верующих были неоднозначные. Однако, как отмечает Fox News, сам пастор, которому пришла в голову такая идея, назвал 40-минутную службу неплохой.

НИКОЛЬ САПЬЕ, ведущая: Добро пожаловать на Big Weekend Show. Пришло время большой четвёрки, мы выбираем четыре самые громкие темы, которые все будут обсуждать на этой неделе. Я начну. Американские следователи выяснили, что учёные из лаборатории в Ухани работали совместно с китайскими военными чтобы создать мутантный штамм смертельных коронавирусов незадолго до вспышки COVID-19.

И любой, кто следил за темой, писал об этом лет десять до начала пандемии COVID-19, так что это не стало сюрпризом. Я много говорила об этом, Джо, в своей книге «Паническая атака», которая вышла в 2021 году. Это не сюрприз, но всякий раз, когда мы слышим такую новость, мы говорим: «Правда?!». Да! Информация была доступна, почему люди её не признавали?

ДЖО КОНЧА, ведущий: Напомни ещё раз название книги.

НИКОЛЬ САПЬЕ: «Паническая атака».

ДЖО КОНЧА: Её можно купить на Amazon?

НИКОЛЬ САПЬЕ: Везде.

ДЖО КОНЧА: Книга продана. Это потрясающая книга. И я думаю, когда мы, оглядываясь назад, смотрим на COVID в перспективе, всё кажется таким глупым, всё, что мы делали. Мы не следовали обычной логике. И когда научные данные не были доступны, даже тогда мы не следовали ей, и это было ошибкой, Николь.

НИКОЛЬ САПЬЕ: Да, это будут обсуждать ещё много лет. Джоуи?

ДЖОННИ ДЖОНС, ведущий: Вы не поверите, нет, вы поверите! Обычно всё в порядке, когда наши враги воюют друг с другом. Произошла конфронтация между иранскими пограничниками и талибами. Сейчас в соцсетях всплывают видео, на которых видно большое количество военных грузовиков и танков у «Талибана»*. И знаете что? Эти грузовики и танки американские.

Вот так. Спасибо, Джо Байден, за то, что вооружили «Талибан». Наверное, единственное хорошее, что из этого может выйти, это если они будут взорваны иранской армией, которая значительно превосходит их по численности. Вот что мы сотворили, мы профинансировали «Талибан».

ДЖО КОНЧА: Невероятно. Новак Джокович выиграл French Open, завоевав свой 23-й титул на турнирах Большого шлема. Это больше, чем любой человек за всю историю этого спорта. Кстати, к разговору о глупом ковиде, помните, когда в прошлом году Новаку Джоковичу, одному из самых здоровых, лучших спортсменов в мире, запретили въезд в эту страну для участия в US Open? Несмотря на то что он уже переболел ковидом и поэтому выработал естественный иммунитет, но (его не пустили. — ИноТВ), потому что он не был вакцинирован.

НИКОЛЬ САПЬЕ: Он не мог даже в этом году попасть в Майами в мае.

ДЖО КОНЧА: Верно. Miami Open. У меня это в голове не укладывается. Алисия, тебе слово, а то я запинаюсь.

АЛИСИЯ АКУНА, ведущая: Хорошо, хорошо, я поняла. Более 300 человек присутствовали на службе в протестантской церкви в Германии в пятницу, где проповедь была прочитана чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT. Четыре сменяющих друг друга аватара дали совет оставить прошлое позади, потому что именно там настоящие живые пасторы, не бояться смерти, потому что они её не боятся, и верить в Христа.

Теолог, которому пришла в голову такая идея провести службу с помощью ИИ, сказал, что, по его мнению, 40-минутная служба была неплохой. А вот присутствующие посчитали её немного монотонной. Мне больше всего понравился отзыв, что в ней не было сердца и души. Ага, и ещё не было кожи, костей, вот так-то. Большое спасибо, что были с нами!

Дата выхода в эфир 12 июня 2023 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.