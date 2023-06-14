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ABC News: искусственный интеллект поможет The Beatles выпустить «последнюю» песню

Материал представлен в переводе ИноТВ
Легендарная группа объединится полным составом для «последней» песни. При помощи искусственного интеллекта в записи поучаствуют даже ушедшие члены четверки. Пол Маккартни рассказал, что голос Леннона отделили от старой звуковой дорожки и использовали его для записи новой музыки. Будущая песня — одна из нескольких на кассете, которую Джон Леннон записал перед смертью в 1980 году, сообщает ABC News.
Этим утром The Beatles вернулись. Группа собирается выпустить финальную песню в конце этого года. Воссоединяется вся группа. Пол, Ринго, Джордж и даже Джон при помощи искусственного интеллекта. 
 
Маккартни рассказал о технологии в подкасте BBC.
 
ПОЛ МАККАРТНИ: Всё это немного пугает, но и захватывает, потому что за этим будущее. 
 
Он рассказал, что при помощи искусственного интеллекта голос Леннона отделили от старой звуковой дорожки, чтобы создать новую музыку. 
 
ПОЛ МАККАРТНИ: Нам удалось взять голос Джона и очистить его при помощи этого ИИ. А затем мы смогли свести песню уже обычным способом. 
 
Использование искусственного интеллекта для создания музыки становится всё более популярным. Обладатель «Грэмми» Дэвид Гетта проиграл звуковую дорожку с голосом Eminem. Но голос рэпера был сгенерирован ИИ. 
 
ДЭВИД ГЕТТА: Я нашёл страницы в интернете об ИИ. Проще говоря, можно написать слова в стиле любого артиста, который вам нравится. Ну, я вбил: «напиши строку в стиле Eminem о будущем рейва». Потом я зашёл на другой сайт, посвящённый ИИ, который может воссоздать голос. 
 
КОЛИН ШТУТЦ, директор отдела новостей, Billboard: Не думаю, что будет преувеличением сказать, что ИИ в музыке — это самое большое событие, которое произошло с момента появления стриминга. 
 
Что касается The Beatles, это будет первая оригинальная песня группы со времён Let It Be 1970 года. 
 
Маккартни говорит, что новая песня — одна из нескольких на кассете, которую сделал Леннон перед смертью в 1980 году. Пока что песня остаётся без названия. 
 

Дата выхода в эфир 14 июня 2023 года.   

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