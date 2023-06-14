Arirang: генсек ООН поддержал создание агентства для контроля за ИИ по модели МАГАТЭ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение разработчиков технологий на основе искусственного интеллекта по созданию международного агентства, которое будет контролировать их и проверять их на соответствие стандартам безопасности. Гутерреш предложил взять за модель МАГАТЭ — организацию, которая использует накопленные знания и обладает регулирующими полномочиями, передаёт Arirang.

ВЕДУЩАЯ: В связи с ростом обеспокоенности, что искусственный интеллект может стать неуправляемым, глава Организации объединённых наций призвал создать международное агентство, схожее по функциям с МАГАТЭ. Чон Ын-Чу расскажет подробнее.

ЧОН ЫН-ЧУ, журналистка Arirang: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение руководителей некоторых компаний, занимающихся искусственным интеллектом, по созданию международного агентства по ИИ. В понедельник на пресс-конференции он заявил, что намерен через несколько дней создать научно-экспертный совет, а в сентябре — консультативный совет по искусственному интеллекту, которые будут периодически проверять механизмы управления ИИ и давать рекомендации, как их можно соотнести с правами человека, верховенством закона и общим благом.

Гутерреш также благосклонно отозвался о новом агентстве ООН по искусственному интеллекту и предложил взять за образец МАГАТЭ — организацию, которая использует накопленные знания и обладает регулирующими полномочиями. Он добавил, что планирует собрать множество мнений о недавно опубликованных принципах кодекса поведения для информационной целостности на цифровых платформах. Отзывы генсек представит до Саммита будущего под эгидой ООН, который пройдёт в следующем году.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, генеральный секретарь ООН: Тревожные сигналы о последних формах генерирующего искусственного интеллекта оглушают, и громче всего они звучат со стороны их разработчиков. Мы должны серьёзно отнестись к этим предупреждениям.

Технологии генерирующих ИИ, которые могут создавать правдоподобные тексты на основе запросов, покорили общественность с тех пор, как полгода назад запустили ChatGPT. Тем не менее всё это время росло беспокойство, связанное со способностью ИИ создавать дипфейк-изображения и другую фейковую информацию.

Гутерреш добавил, что основанная на МАГАТЭ модель может оказаться «очень интересной», но подчеркнул, что «создать её могут только страны-члены, а не секретариат ООН».

Организация МАГАТЭ со штаб-квартирой в Вене была создана в 1957 году. Она продвигает безопасное, надёжное и мирное использование ядерных технологий, а также следит за возможными нарушениями Договора о нераспространении ядерного оружия. Её членами являются 176 стран.

Между тем в прошлом месяце компания OpenAI, создавшая ChatGPT, заявила, что такая организация, как МАГАТЭ, могла бы контролировать системы, проверять их на соответствие стандартам безопасности, а также вводить ограничения на степень применения и уровень безопасности.

Чон Ын-Чу, Arirang News.

Дата выхода в эфир 13 июня 2023 года.