Guardian: немецкая газета Bild заменит ряд журналистов на искусственный интеллект

Медиаконцерн «Алекс Шпрингер-Ферлаг», издающий крупнейшую немецкую газету Bild, намерен ради сокращения расходов уволить около 200 сотрудников региональных отделений, сообщает The Guardian. Согласно внутренней рассылке компании, вместо людей некоторые рабочие задачи планируется поручить искусственному интеллекту или автоматическим процессам.

Владельцы немецкой Bild — самой продаваемой газеты в Европе — объявили о программе по сокращению расходов на €100 млн, которая приведёт к увольнению около 200 сотрудников, пишет The Guardian. В компании предупредили, что ожидают дальнейшее сокращение штата редакторов из-за «возможностей искусственного интеллекта».

Издатель Bild — медиаконцерн «Алекс Шпрингер-Ферлаг» — сообщил во внутренней рассылке, с которой ознакомилось конкурирующее издание Frankfurter Allgemeine (FAZ), что, «к сожалению, расстанется с коллегами, задачи которых в цифровом мире выполняются ИИ и/или автоматическими процессами». При этом отмечается, что грядущее в скором времени увольнение около 200 сотрудников вызвано реорганизацией региональных отделений газеты, число которых сократится с 18 до 12, и не связано с ИИ.

Союз журналистов Германии (DJV) раскритиковал планы медиаконцерна и предупредил, что сокращение персонала «уничтожит дойную корову» компании. В ассоциации подчеркнули, что такой шаг «не только общественно опасен в отношении сотрудников, но и крайне глуп экономически».

Как напоминает британское издание, ранее в феврале генеральный директор «Алекс Шпрингер-Ферлаг» Матиас Дёпфнер объявил, что издательство станет «полностью цифровой медиа-компанией». Он указал, что такие ИИ-инструменты, как ChatGPT, «могут сделать независимую журналистику лучше, чем она когда-либо была, — или заменить её». Он предсказал, что вскоре «сбор информации» будет лучше выполняться ИИ, а не журналистами. В итоге, по его мнению, выживут только те издательства, которые создают «лучший оригинальный контент» — например, проводят журналистские расследования или публикуют экспертные комментарии.

В заключение The Guardian указывает, что «Алекс Шпрингер-Ферлаг» — не первое издательство, которое задумалось об использовании искусственного интеллекта. В этом году платформа BuzzFeed заявила, что намерена применять ИИ для «улучшения» контента и онлайн-тестов. Британские The Daily Mirror и The Daily Express также изучают возможности для использования новых технологий, которые могут создавать очень сложные тексты по простым запросам пользователя. При этом ответы программы не всегда точные и порой даже неверные. Так, в апреле издатели немецкого еженедельника Die Aktuelle уволили редактора и извинились перед семьёй Михаэля Шумахера после публикации «интервью» с семикратным чемпионом «Формулы-1», которое оказалось полностью созданным ИИ. Близкие автогонщика, который после травмы головы во французских Альпах не появляется на публике, начали судебный процесс против издателей.