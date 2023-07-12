ABC News: на фоне резкого роста преступности власти Вашингтона введут уголовное наказание за стрельбу в общественных местах

Городского совет Вашингтона намерен принять законопроект о чрезвычайной ситуации в области общественной безопасности, направленный на решение проблемы резкого роста преступности, сообщает ABC News. За последний год число насильственных преступлений в столице США выросло на 33%, а число убийств — на 17%. Законопроект усложнит освобождение подозреваемых, обвиняемых в совершении насильственных преступлений, до суда. Кроме того, стрельба в общественных местах станет квалифицироваться как уголовное преступление.

Сегодня утром, когда рост преступности вызывает обеспокоенность по всей стране, члены городского совета Вашингтона, округ Колумбия, намерены проголосовать за так называемый законопроект о чрезвычайной ситуации в области общественной безопасности, направленный на решение проблемы резкого роста преступности. За последний год число насильственных преступлений в округе Колумбия выросло на 33%. Число убийств — на 17%.

БРУК ПИНТО, член городского совета Вашингтона: Когда в членов нашего сообщества стреляют, когда их убивают с такой скоростью, какой мы не видели уже 20 лет, это чрезвычайная ситуация. Точка.

Законопроект о чрезвычайной ситуации усложнит освобождение подозреваемых, обвиняемых в совершении насильственных преступлений, до суда, независимо от того, являются ли они взрослыми или несовершеннолетними и были ли они вооружены или нет. Сторонники законопроекта указывают на статистику, в соответствии с которой в настоящее время в Вашингтоне подозреваемые в убийстве подвергались аресту за предыдущие преступления в среднем 11 раз.

МЮРИЕЛ БАУЗЕР, мэр Вашингтона: Я думаю, что так мы будем в большей безопасности, потому что люди, совершающие насильственные преступления, не будут находиться на улице и совершать ещё больше насильственных преступлений.

Законопроект также введёт в уголовное законодательство новое преступление под названием «угроза с применением огнестрельного оружия», что сделает стрельбу из оружия в общественных местах уголовным преступлением, а также увеличит наказание за незаконное хранение оружия. Законопроект также позволит увеличить число полицейских погонь. Один из членов городского совета недавно заявил, что в округе Колумбия преступникам может сойти с рук убийство. Сторонники надеются, что законопроект, за который проголосуют сегодня, поможет это изменить. Деррик Деннис, ABC News.

Деррик, спасибо, это будет первое значительное обновление законодательства Вашингтона в сфере общественной безопасности с 1901 года.

Дата выхода в эфир 11 июля 2023 года.