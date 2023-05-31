NBC News: праздник стал трагедией — в США День поминовения «отметили» стрельбой и новыми жертвами

День поминовения, в который американцы чествуют своих павших солдат, в этом году накрыла кровавая волна: трёхдневные праздничные выходные практически по всей стране сопровождались насилием с применением огнестрельного оружия, передаёт NBC News. Как выяснила корреспондент канала, в различных перестрелках за праздничные дни погибло как минимум 16 американцев.

Неофициальный старт лета в США омрачило кровопролитное насилие с применением огнестрельного оружия: в этом году за выходные в честь Дня поминовения в инцидентах со стрельбой по всей стране погибли по меньшей мере 16 человек.

Трое из них были убиты на байк-фестивале в городе Ред Ривер, штат Нью-Мексико, где также получили ранения ещё 5 человек. Как сообщает полиция, на фестивале началась перестрелка между враждующими байкерскими бандами.

ТИМ ДЖОНСОН, начальник полиции штата Нью-Мексико: Было установлено, что все восемь являются членами байкерских банд.

Как сообщают в полиции штата, обвинения в убийстве с возможными отягчающими обстоятельствами предъявлены тридцатилетнему Джейкобу Дэвиду Кастийо.

А в Массачуссетсе в воскресенье вечером разразился хаос: на пляже города Ревир с интервалом всего в один час произошло два инцидента со стрельбой. В бостонской полиции сообщают, что инциденты стали результатом двух массовых драк, которые обострились вплоть до применения «огнестрела».

ДЭННИС СПЭНГЛЕР, турист из Аризоны: Было три выстрела, а потом несколько парней пробежали. А за ними погнался полицейский. Ну а потом такое началось...

Насилие не обошло ни Огайо, ни Висконсин: по сообщениям полиции города Коламбус, в юго-восточном районе города произошла стрельба в ходе вечеринки, в результате чего ранения получили семь человек — тогда как в Милуоки, по данным полицейских, за выходные в ходе инцидентов со стрельбой погибло трое человек и пострадали ещё 9.

В итоге число массовых инцидентов со стрельбой — а организация Gun Violence Archive причисляет к таковым инциденты, в которых погибли или получили ранения как минимум четыре человека — за 150 дней, успевших пройти с начала нынешнего года, успело достигнуть 257.

Только что избранный мэр Чикаго Брэндон Джонсон, надеясь сработать на опережение, объявил о введении мер по обеспечению общественной безопасности ещё до начала выходных.

БРЭНДОН ДЖОНСОН, мэр Чикаго: Наши правоохранительные органы уже подготовили планы по обеспечению безопасности и на предстоящие выходные, и на летние месяцы, дабы спокойно наслаждаться жизнью в нашем городе могли все.

Но всего сутки спустя, в первый день выходных на камеры канала Telemundo Chicago попала перестрелка между отдыхающими на чикагском пляже Норт-Авеню.

МЭГГИ КОУЛМЕН, очевидец: Мы только глаза успели поднять — и сразу побежали прятаться за стойкой спасателя, даже вещи не все собрали.

КЭТИ КОУЛМЕН, очевидец: Когда всё началось, в первую минуту сразу ударил адреналин, и мы инстинктивно стали убегать. Было страшно.

СПАСАТЕЛЬ: Пляж Норт-Авеню закрывается. Прошу всех выйти из воды и уйти с песка.

По данным чикагской полиции, за выходные по всему городу получили ранения по меньшей мере 37 человек, а ещё восемь погибли. Среди них — 35-летний Уильям Хэйр.

МЭТТЬЮ ХЭЙР, брат Уильяма Хэйра: Он был мне и старшим братом, и лучшим другом. Он думал о всех, кого знал — очень дружелюбный человек, очень общительный, но и слушать умел отлично.

По словам следователя, тело Хэйра с пулевым ранением в груди было обнаружено в районе Лэйквью.

МЭТТЬЮ ХЭЙР: Остановилась машина, из неё вышли два человека. Два выстрела было — оба по разу выстрелили. Ни денег не требовали, ничего — просто так взяли и застрелили. Одна из пуль попала ему в грудь. Его лучший друг попытался ему помочь, но он умер.

Так праздник, который задумывался для того, чтобы почтить память тех, кто служил стране, для некоторых семей навсегда стал трагической датой.

ВЕДУЩАЯ NBC NEWS: А Валери Кастро — с нами в студии. Валери, вы отслеживали инциденты со стрельбой, которые происходили на протяжении выходных — но ведь за последние несколько часов уже успели случиться новые. Какая к вам поступает информация?

ВАЛЕРИ КАСТРО, корреспондент NBC News: Статистика продолжает ухудшаться — теперь туда попали такие города, как Хьюстон, Филадельфия и Балтимор. По самым свежим данным Gun Violence Archive, только за сегодняшний день от огнестрельного оружия пострадали более 30 человек, а погибли — как минимум 14.

ВЕДУЩАЯ NBC NEWS: Спасибо вам, Валери!

Дата выхода в эфир 30 мая 2023 года.