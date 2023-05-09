Sky News: после массовой стрельбы в Техасе Байден предложил запретить боевое оружие

Президент США Джо Байден призвал американских законодателей ужесточить законы, связанные с ношением оружия, после очередного случая массовой стрельбы в Техасе, пишет Sky News. Однако журналисты сомневаются, что депутаты прислушаются к его призыву. По мнению некоторых республиканцев, нужно не оружие контролировать, а заниматься психическим здоровьем граждан.

После нового происшествия с массовой стрельбой в США президент Джо Байден призвал республиканцев в конгрессе принять законопроекты о контроле ношения оружия, пишет на своём сайте Sky News. В субботу в торговом центре Техаса погибли девять человек, включая самого стрелявшего. Среди них были дети. Ранены как минимум семеро.

Президент США уже не впервые призывает запретить ношение боевого оружия и магазины большой ёмкости, а также ввести всеобщую проверку данных и отменить неприкосновенность производителей оружия. Но автор статьи отмечает, что мало шансов, что палата представителей, контролируемая республиканцами, или сенат, где у демократов небольшой перевес, примут такой закон, несмотря на опросы, показывающие, что большинство американцев поддерживают проверку данных людей, имеющих право носить оружие.

Полиция назвала стрелявшего в Техасе: это был 33-летний Маурисио Гарсия. По словам Байдена, нападавший имел тактическое снаряжение и был вооружён винтовкой типа AR-15. «Такое нападение слишком шокирует, потому что кажется уже привычным. И всё же, согласно подсчётам, в этом году в США уже произошло около 200 случаев массовой стрельбы», — сказал Байден, который также приказал приспустить флаги.

По словам представителей правоохранительных органов, Мауриио Гарсия интересовался и размещал в интернете контент неонацистского содержания. Власти обнаружили у него на груди нашивку с праворадикальной аббревиатурой.

Правоохранительные органы не разглашают подробности о личностях пострадавших. Они заявили, что три человека, доставленные в районные больницы, находятся в критическом состоянии, состояние четырёх человек стабилизировалось.

В 2023 году в США произошло не менее 199 случаев массовой стрельбы, и это максимальный показатель с 2016 года.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал стрельбу «разрушительной», но, по его мнению, бороться с проблемой нужно, уделяя внимание психическому здоровью людей. «В Америке резко возрос уровень гнева и насилия, — приводит его слова Sky News. — Мы работаем над устранением этого гнева и насилия, обращаясь к его первопричине, которая заключается в решении стоящих за этим проблем с психическим здоровьем».