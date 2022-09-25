Das Erste: в польских школах ввели обязательные уроки стрельбы — родители не против

С 1 сентября этого года ученики 8-х и 9-х классов в польских школах в обязательном порядке посещают занятия по стрельбе из огнестрельного оружия, сообщает Das Erste. На необходимости включения в учебный план таких уроков настоял лично министр образования Польши Пшемыслав Чарнек. Сами учителя, а также психологи инициативу раскритиковали, но родители не против. Некоторые даже считают, что детей нужно почаще вывозить на стрельбища, рассказывает немецкий телеканал.

В этом учебном году в польских школах ввели обязательные уроки стрельбы из огнестрельного оружия для 8-х и 9-х классов, сообщает Das Erste. Они станут частью курса по безопасности жизнедеятельности, в рамках которого подростки учатся правильно вести себя в опасных ситуациях и, к примеру, оказывают первую медицинскую помощь. В программу также входит посещение стрельбища, но только одноразовое.

Инициатива по включению таких уроков в образовательную систему принадлежит министру образования Польши Пшемыславу Чарнеку, продолжает немецкий телеканал. После начала боевых действия на Украине политик из партии «Право и справедливость» настоял на том, что дети должны научиться обращаться с оружием. По его словам, украинский кризис показал, «что конец истории так и не наступил»: «Она повторяется, и нужно обороняться».

Но в стране его инициативу подвергли жёсткой критике. Союз учителей Польши заявил, что для проведения этих мероприятий не хватает ни преподавателей, ни стрельбищ и для начала будут нужны инвестиции в размере сотен тысяч, если не миллионов злотых. Также в организации отметили, что в школах есть проблемы и поважнее. К примеру, польские учителя зарабатывают меньше всех в Европе, образовательные учреждения очень плохо оснащены, а также нуждаются в субсидиях в связи с ростом цен на энергию. В союзе считают, что планы правительства предоставить каждой школе достаточное количество оружия и стрельбищ — это пустая мечта, которая никогда не будет реализована.

Эту инициативу также раскритиковали психологи из Варшавского университета, продолжает Das Erste. Ведь для того, чтобы высвободить место для уроков стрельбы, из учебной программы убрали другие занятия, на которых школьники набирались опыта в сфере межличностных коммуникаций, учились выстраивать отношения и достигать компромиссов. Один из психологов считает, что всё это политические махинации властей с целью разжечь в народе воинственные настроения.

Но вот родители детей не возмущаются, отмечает телеканал. Наверное, это связано с тем, что многие из них сами в школьные годы проходили уроки по стрельбе. Они были отменены только в 2012 году. При этом некоторые мамы и папы считают, что одного посещения стрельбища недостаточно и нужно организовывать такие выезды каждый месяц, чтобы дети действительно научились обращаться с оружием.