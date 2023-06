NYP: крупные торговые сети бегут из Сан-Франциско на фоне разгула преступности

Столкнувшись с ростом преступности и уменьшением количества покупателей на когда-то оживлённых улицах, крупные торговые сети закрывают свои магазины в центре Сан-Франциско. Причём иногда прекращают работать даже целые торговые центры и кинотеатры, а местные отели прекращают выплачивать ипотеку. Аналитики предупреждают, что если ситуация с безопасностью не улучшится, исход крупного бизнеса из города будет продолжаться, пишет The New York Post.

По меньшей мере 22 известные торговые компании уже закрылись или объявили о планах убрать свои представительства из центра Сан-Франциско за последние полтора года, начиная с января 2022 года. В их числе такие крупные и популярные розничные торговцы, как Anthropologie, Banana Republic и Crate & Barrel, а также инвестиционная фирма, которой принадлежат два крупнейших отеля в городе, сообщает The New York Post.



По данным местного издания San Francisco Standard, с 2019 года в этом районе уже закрылось около 47% различных компаний. Если до пандемии COVID-19 в центральном районе возле Юнион-сквер и вокруг него работало около 203 розничных продавцов, то по состоянию на май 2023 года их осталось всего 107, поясняется в статье.



И «коммерческий хаос» в центре города лишь усилится в ближайшие недели, поскольку такие популярные бренды, как AT&T, Nordstrom, Coco Republic и Old Navy намерены с 1 июля этого года закрыть ещё больше своих магазинов. Практически половина ритейлеров покинула центр Сан-Франциско, столкнувшись с ростом преступности и уменьшением количества покупателей на когда-то оживлённых городских улицах, пишет The New York Post.



На прошлой неделе жертвой этой ситуации стал целый торговый центр, говорится в статье. Компания, управляющая торговым комплексом Westfield San Francisco Center, сослалась на «сложные» условия в центре города, в том числе на снижение продаж и заполняемости магазинов, и тоже объявила об уходе. В связи с этим было принято решение прекратить в этом месяце выплаты по кредиту в размере $558 млн и начать передачу управления торговым центом общей площадью около 1,2 млн квадратных футов.



Закрытие популярного торгового комплекса Westfield San Francisco Center станет лишь очередным эпизодом в списке бизнес-провалов в этом ранее оживлённом торговом квартале, отмечается в статье. Представители материнской компании Westfield, которая базируется в Париже, заявили, что были вынуждены принять такое решение в связи с «небезопасными условиями для клиентов, розничных продавцов и сотрудников» в центре города.



Компания Nordstrom этим летом тоже решила закрыть здесь два своих магазина, что приведёт к сокращению почти 400 рабочих мест. В официальном заявлении, которое сделало руководство Nordstrom в прошлом месяце, причиной также называется «ухудшение обстановки» в Сан-Франциско.



Популярный кинотеатр Cinemark Century San Francisco, располагавшийся в торговом комплексе Westfield, также закрылся после финального кинопоказа 15 июня этого года. Согласно электронному письму от имени руководства, такое решение было принято после «всестороннего анализа местных условий для ведения бизнеса», сообщается в статье.



Согласно официальным данным полиции, общий уровень преступности возле этого торгового центра в 2023 году лишь немного увеличился: количество тяжких преступлений увеличилось на 1,4% в среднем, в то время как число краж выросло на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Но при этом лишь 30% жителей чувствуют себя в безопасности, находясь ночью в центре города. В то время как около 77% местных жителей считают, что город движется в неверном направлении, согласно майскому опросу, огранизованному Торговой палатой Сан-Франциско.



Одной из самых серьёзных проблем считают существование сразу нескольких рынков наркоторговли под открытым небом в центре города. Как сообщила во вторник местная газета San Francisco Standard, количество жертв вспышки смертельных передозировок наркотиков в городе уже приближается к рекордным 800 смертельным случаям.



При этом продуктовый рынок Whole Foods Market в центре Сан-Франциско, который начал работать лишь чуть более года назад, внезапно закрылся в апреле после того, как в туалете на его территории были обнаружены шприцы и трубки для курения наркотиков. По данным местных СМИ, главной причиной стало широко распространённое употребление наркотиков и рост преступности возле этого торгового комплекса общей площадью 64 тыс. квадратных футов.



Владельцы тех магазинов, которые ещё продолжают работать, также вынуждены принимать экстренные меры для защиты. В частности, в торговом центре Saks Off 5th в центре Сан-Франциско была введена система «один вход — один выход», чтобы можно было эффективнее отслеживать воров. А в магазине Target, размещённом на Фолсом-стрит, ряд товаров пришлось убрать под замок, говорится в статье.



Между тем владелец двух крупнейших отелей города — Hilton San Francisco Union Square (общей вместимостью 1921 гостиничный номер) и Parc 55 (на 1024 номера), объявил на прошлой неделе, что намерен прекратить выплаты по ипотеке. Генеральный директор компании Park Hotels & Resorts Томас Балтимор предсказал «облачное и затянутое» восстановление экономики в Сан-Франциско и заявил, что исключит эти отели из своего портфолио в связи с опасениями относительно уровня безопасности и рекордной незанятости.



Некоторые аналитики предупреждают, что продолжающийся «коммерческий хаос» в Сан-Франциско может быть только началом и ситуация будет ухудшаться. В частности, основатель и председатель Asset Preservation Advisors Кен Вудс заявил, что его команда управляющих муниципальными облигациями отказывается от работы в Сан-Франциско. «Мы в определённой степени видим, что «император остался без одежды», — подчеркнул Вудс.



В то же время мэр Сан-Франциско Лондон Брид сказал, что закрытие торгового комплекса Westfield San Francisco Center в центре города, где работали десятки популярных ритейлеров, включая Godiva Chocolatier, Clarks, Kay Jewelers, Hugo Boss и Tiffany & Co., не стал неожиданностью. По его словам, ещё в прошлом году владевшая им материнская компания объявила о планах продать все свои торговые центры в США. В настоящий момент некоторые магазины в торговом центре всё ещё работают, а полицейские патрулируют этот объект в координации с сотрудниками службы безопасности Westfield, заключает The New York Post.