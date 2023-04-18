Daily Mail: из «столицы хиппи» в «город-призрак» — последствия пандемии и разгул преступности убивают Сан-Франциско

Сан-Франциско теряет свою былую привлекательность и богемный статус, превращаясь в заброшенное место. Причиной тому «нашествие» IT-гигантов, в результате которого жить в городе стало слишком дорого, переход многих фирм на удалённую работу и излишнее либеральное отношение местных властей к преступлениям, пишет корреспондент Daily Mail Том Леонард.

Если вы захотите увидеть настоящий «город-призрак», отправляйтесь в финансовый центр Сан-Франциско Даунтаун. В этом некогда процветающем районе со штаб-квартирами таких технологических гигантов, как Uber, Airbnb, Yelp, Square и Twitter, теперь редко можно встретить случайного прохожего, пишет корреспондент Daily Mail Том Леонард.

По словам журналиста, это бесспорно красивое место, которое ранее пользовалось большой популярностью среди туристов, теперь является обязательным для посещения в несколько ином смысле. Оно служит мрачным предупреждением о том, как затянувшееся экономическое наследие пандемии и бегство из офисов может убить крупный город.

Сан-Франциско попадает в то, что экономисты называют «урбанистическим порочным кругом». По сути, речь идёт о взаимосвязанных тенденциях и явлениях, которые обрекают города на экономический и социальный крах, поясняет Леонард.

По мнению автора статьи, массовый переход на удалёнку — основная причина проблем Сан-Франциско. Но его бедственное положение также объясняется тем, что «крайне прогрессивное» местное правительство закрывает глаза на преступность, наркотики и бездомность, но при этом поощряет «вторжение» технологических компаний, из-за которого многим жителям пришлось покинуть город.

С зарплатами, которые часто начинались с $200 тыс., технари превратили Сан-Франциско в излишнее дорогое место для жизни. Они способствовали скачку арендной платы до заоблачных высот, а теперь в основном работают из дома.

Между тем город в финансовом отношении очень сильно зависит от своей технологической отрасли, которая сосредоточена в Даунтауне. Хотя 373 тыс. работников IT-сектора занимают 10,9% от общего числа рабочих мест в регионе, на них приходится львиная доля налоговых поступлений.

В конце прошлого года два нью-йоркских учёных обратили внимание на угрозу «порочного круга» в докладе «Работа на дому и апокалипсис офисной недвижимости». В их исследовании описано, как сокращение числа людей, работающих в центральных деловых районах (таких как лондонский Сити и Уолл-стрит) привело к сокращению местных расходов.

Это, в свою очередь, вызвало различные негативные последствия: рост преступности и уменьшение налоговых поступлений от жителей, магазинов и ресторанов для финансирования муниципальных служб. И, разумеется, чем беднее становится город, тем меньше людей хотят в нём жить или вести бизнес.

«В воздухе чувствуется лёгкая атмосфера запустения. Поэтому он (Сан-Франциско. — ИноТВ), определённо, кажется мне немного апокалиптическим», — заявил в интервью Леонарду один из авторов доклада Арпит Гупта.

Помимо того что тысячи людей добровольно переехали из города, ещё тысячи попали под сокращение в результате последнего краха технологической отрасли. Илон Маск заявил на прошлой неделе, что он уволил более 6 тыс. (80%) сотрудников Twitter с тех пор, как полгода назад возглавил компанию.

Тем временем население Сан-Франциско (без учёта бездомных) становится меньше, а казна пустеет. В июле 2022 года в городе зарегистрировали самое низкое число жителей за десятилетие — оно сократилось с 870 до 808 тыс., — и в ближайшие годы ему прогнозируют бюджетный дефицит.

Несмотря на это, его «политкорректное» руководство согласилось рассмотреть новое предложение о выплате каждому темнокожему жителю $5 млн в качестве компенсации за рабство. По мнению экспертов, инициатива обойдётся почти в $200 млрд. По мнению аналитиков, огромное увеличение налогов, необходимое для финансирования этой спорной затеи, станет последней каплей для города, хотя некоторые опасаются, что он «уже приближается к точке невозврата».

Достоверных данных о том, сколько предприятий закрылось в Сан-Франциско, не существует. Но сейчас там простаивают рекордные 29,5% коммерческих помещений. Знающие люди говорят, что большое количество ресторанов и кафе исчезло не только из-за нехватки клиентов, но и из-за невозможности найти персонал в столь дорогом городе. Кроме того, рабочие устают от «армии бездомных наркоманов», которых полиции приказано оставить в покое.

Снижение наказания за воровство в штате Калифорния вызвало волну магазинных краж и вынудило закрыться некоторые крупные сети в Сан-Франциско. Ухудшение условий жизни вызвало отток IT-специалистов из города. При этом туризм упал на 16% по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии.

Мэру города Лондон Брид пришлось отказаться от некоторых из своих наиболее спорных предложений, включая поддержку «прекращения финансирования» полиции. Кроме того, в отставку отправился «ультрапрогрессивный» окружной прокурор, который обещал не сажать людей в тюрьмы и объявил, что не станет преследовать уличных торговцев наркотиками, поскольку они «сами являются жертвами торговли людьми», напоминает Леонард.

Тем не менее Сан-Франциско по-прежнему страдает от преступности, отчасти из-за того, что его полиция испытывает кадровый голод. Не помогает и то, что город опустошает смертельный синтетический опиоид фентанил. Наркоманы стекаются сюда, потому что запрещённые вещества легко достать, а службы правопорядка не обращает на них внимания, подчёркивает автор статьи.

По словам корреспондента, он собственными глазами видел в одном из районов города, как наркоман делал себе инъекцию, прислонившись к полицейской машине. При таком отношении властей нет ничего удивительного в том, что здесь широко распространены угоны автомобилей, взломы торговых точек, грабежи и агрессивные магазинные кражи.

Даже те, кто привык к разделению на богатых и бедных в Лондоне и Нью-Йорке, вероятно, будут поражены неравенством, которое царит в Сан-Франциско. Миллионеры осторожно обходят убогие уличные палатки, а наркоманы лежат вдоль витрин магазинов класса люкс, обращает внимание Леонард.

Буквально на прошлой неделе крупный филиал сети элитных продуктовых магазинов Whole Foods, который открылся в Сан-Франциско с огромной помпой, внезапно закрылся спустя всего год работы. Компания заявила, что пошла на этот шаг, чтобы обезопасить персонал на фоне бесконечных преступлений, связанных с наркотиками.

Магазин находился вблизи штаб-квартиры Twitter, владелец которого Илон Маск всего за день до этого написал: «Даунтаун Сан-Франциско похоже на зомби-апокалипсис. Люди, которые никогда там не были, понятия не имеют». И корреспонденту Daily Mail не встретился ни один человек, который в корне не согласился бы с этой оценкой.

Настроение в когда-то «несколько самодовольном» городе теперь мрачное и пронизано недовольством, как политическим руководством, так и технологическими фирмами. Владелец кафе Джозеф Дабит — один из тех, кто решил закрыть бизнес, поскольку никогда не видел, чтобы дела шли настолько плохо. Он признался Леонарду, что у него были проблемы с поиском персонала, и даже когда ему удавалось найти людей, «они, как правило, увольнялись через месяц из-за хлопот».

Если два года назад персоналу кафе приходилось иметь дело с психически неуравновешенными наркоманами примерно раз в две недели, то теперь они наведываются в заведение два или три раза в день. «Иногда они ведут себя агрессивно. Полицейские-завсегдатаи моего кафе говорят, что я должен разбираться сам, потому что у них связаны руки», — раздражённо заявил Дабит.

Местное самоуправление Сан-Франциско печально известно своей расточительностью и бюрократизмом. По словам Дабита, хотя городским предприятиям не разрешается самостоятельно разбираться с наглыми наркоманами, они «обременены бесконечными правилами и налогами». «Воры, наркоманы и мошенники имеют больше прав, чем мы, владельцы бизнеса, — отметил владелец кафе. — Политкорректность здесь не сработала».

В городе царит страх перед преступлениями, большая часть которых совершается «пугающе непредсказуемыми» наркоманами. Художник Ян Миллер сказал журналисту, что никогда не выходит на улицу без перцового баллончика и «какого-нибудь ножа». Работница бара Кларисса Ливанаг заявила, что всегда садится в автобус так, чтобы видеть всех входящих.

Калифорнийский город, вероятно, уже никогда не вернёт себе богемную репутацию. «Наши политики всё ещё эксплуатируют тему «Лета любви»1960-х, но сейчас от него уже ничего не осталось», — посетовал Миллер.

«И это ещё мягко сказано. Некоторые считают, что на кону находится само выживание столицы хиппи, подарившей миру «детей цветов» и «свободную любовь», — заключает Том Леонард.