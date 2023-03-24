Daily Mail: нашествие бездомных и наркоманов превратило Портленд в постапокалиптический кошмар

Ещё совсем недавно Портленд славился своими прекрасными ресторанами и надёжным общественным транспортом, но сегодня жизнь всё больше напоминает самый настоящий ад. Либеральная политика местных властей привела к разгулу преступности, что вынуждает компании и жителей бежать из города, пишет Daily Mail.

Домавладелица в Портленде Джулия Макконнелл не экономист, но она понимает, что кризис, с которым столкнулся город, не очень хорошо сказывается на её деле. «Нельзя вести бизнес, когда люди гадят на вашем крыльце или когда они принимают наркотики в вашем подъезде. Нельзя заниматься бизнесом, когда посетители чувствуют себя небезопасно, заходя на вашу территорию. Это невозможно», — сказала она в интервью Daily Mail.

За последние несколько лет Макконнелл видела, как качество жизни в Портленде резко ухудшилось после того, как его заполонили бездомные и наркоманы. Она наблюдала, как крупнейший город Орегона превратился из эксцентричного прогрессивного места с отличными ресторанами и надёжным общественным транспортом в «постапокалиптический» ад, где, несмотря на высокие налоги, местные службы не справляются со своими обязанностями, отмечает издание.

«Районы Портленда страдают от перестрелок, токсичных отходов, тяжелобольных наркоманов, пожаров, серьёзного отсутствия защиты и реагирования со стороны полиции, фактического отсутствия доступа к лечению от зависимости для тех, кто в нём нуждается, и закрытия компаний, которые больше не могут выжить из-за широко распространённых магазинных краж», — пояснила Макконнелл.

Ранее в этом месяце сеть Walmart объявила, что покидает Портленд. «У нас около 5000 магазинов в США, и, к сожалению, некоторые из них не соответствуют нашим финансовым ожиданиям», — заявила компания.

Ходят слухи, что этот шаг имел политическую подоплёку и что владельцы сети, консервативная семья Уолтонов, решили «насолить» либеральному городу, переживающему тяжёлые времена. Но 34-летний Ник Периус, работающий в магазине Walmart на юго-востоке Портленда, который вскоре должен закрыться, настаивает: всё дело в экономике, а не в идеологии.

Мужчина также считает, что торговая точка закрывается из-за неконтролируемых магазинных краж. «Это определённо связано с воровством, — сказал он коррреспонденту изданию. — В этом нет ничего политического».

В 2020 году в Орегоне проголосовали за декриминализацию некоторых видов наркотиков, что вызвало их «безудержное злоупотребление» и способствовало росту магазинных краж. По словам Периуса, каждое утро он собирает иглы и кусочки фольги на парковке, оставленные местными наркоманами.

Завсегдатая Walmart 59-летняя жительница Портленда Шарита Сехальво согласилась с Периусом, что именно «необузданное воровство» вынудило крупную розничную сеть покинуть город. «Это всё кражи. Это ужасно. С этим ничего нельзя поделать. Всё, что может сделать охрана, — ходить следом за людьми. Воры даже берут закрытые ящики и уходят. Никакие правила больше не действуют», — сказала она.

Сехальво работает по соседству в одной из аптек сети Rite Aid, которая, по её словам, сталкивается со схожей проблемой. В прошлом году только в этом районе воры вынесли товары на сумму $537 тыс. Женщина также обвинила городские власти в том, что они не принимают жёстких мер по отношению к бездомным и наркоманам. «Я думаю, им нужно перестать потакать людям и заставить их оторвать задницы. Их необходимо отправить в трудовые лагеря», — предположила она.

Но региональные политики идут другим путём. Недавно законодательный орган штата Орегон внёс на рассмотрение проект, который предполагает ежемесячную выплату бездомным семьям в размере $1 тыс, обращает внимание Daily Mail.

Однако Сехальво относится к планам властей скептически: «Есть люди, которым нужна помощь, но 75 процентов бездомных не хотят работать. Они хотят жить на улице». Она также не верит, что эта мера решит проблему магазинных краж. «Они всё равно будут воровать. Мне неприятно говорить столь категорично, но я сыта по горло происходящим», — добавила женщина.

Ситуация также тревожит 28-летнюю Джесси Периман, которая закупается в закрывающемся Walmart уже почти четыре года. «Всё летит к чертям собачьим», — сказала девушка, описывая происходящее в городе.

Уроженец Портленда Дастин Майкл Миллер признался Daily Mail, что подумывает о том, чтобы навсегда уехать из города: «С каждым годом становится всё хуже и хуже, и в наших офисах больше не чувствуешь себя в безопасности. Это просто печально».

Его компания Luminecient, расположенная на бульваре Мартина Лютера Кинга — младшего, недавно оказалась в центре перестрелки. Кроме того, ему неоднократно попадались вооружённые бездомные. «По улице шёл человек с топором. Это просто сумасшествие. Мне это напоминает какой-то постапокалиптический кошмар. Фильм «Безумный Макс». Они оккупировали весь город», — сказал Миллер.

За последние пару лет окрестности Портленда заполонили тысячи бездомных. Палаточные городки и заброшенные фургоны, в которых они собираются, превращаются в центры употребления наркотиков, насилия и проституции, подчёркивает Daily Mail.

«Слишком многие в нашем городе живут в опасных и нищенских условиях. Это не что иное, как гуманитарная катастрофа для наших незащищённых соседей. Она также создаёт проблемы общественного здравоохранения и безопасности для всего сообщества», — заявил мэр Тед Уилер, добавив, что 94% горожан считают бездомность проблемой номер один.

Для решения этой проблемы власти Портленда планируют потратить $27 млн на палаточные городки, называемые «поселениями безопасного отдыха». Они надеются, что государственный контроль поможет отправлять наркоманов и психически больных людей на лечение.

Но Макконнелл считает, что единственным результатом этой инициативы станет то, что «незаконные лагеря станут законными». И, по её мнению, неизбежно проблемы в этих поселениях перекинутся на соседние районы.

«У нас уже огромный рост преступности. Наркоманы колются, употребляют фентанил буквально повсюду. Дома взламывают. Машины угоняют. Полиция больше не приезжает, когда их угоняют», — отмечает женщина. Она добавляет, что власти настолько перегружены, что предлагают гражданам самим справляться с проблемой.

Некоторые правозащитники полагают, что размещение людей в субсидируемых квартирах — единственное решение. Но глава местной строительной компании TMT Development Ванесса Стерджен сомневается в успехе этой идеи, поскольку, на её взгляд, большинство бездомных страдают психическими заболеваниями и не готовы жить самостоятельно.

«Я не думаю, что увеличение количества жилья — это решение проблемы бездомных. И я думаю, что большинство жителей Портленда согласятся с этим мнением, — сказала она. — Будет раз за разом повторяться следующий сценарий: мы предоставим жильё, и довольно скоро его уничтожат. Оно окажется в плачевном состоянии, в основном из-за пожаров и подтоплений».

Глава городской пожарной службы Рене Гонсалес напомнил, что Портленд был не только бастионом левых политиков, но и имел репутацию «хорошего для проживания» места. По его словам, в Портленд переезжали не для того, чтобы разбогатеть или стать знаменитым, а чтобы «жить и растить детей». Но теперь всё изменилось.

Последствия пандемии оказались катастрофическими для экономики Портленда. Только в прошлом году он не досчитался почти 13 тыс. человек и дохода в размере $117 млн. Люди и компании «голосуют ногами», переезжая в другие регионы.

Несмотря на всплеск преступности и потерю бизнеса, которые снижают качество жизни в Портленде, власти не торопятся сворачивать его «прогрессивную» политику. «Это действительно разочаровывает, — сказал Daily Mail Миллер. — Мы видим, как город просто разваливается на части».