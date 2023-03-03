Конгрессмен Стейл: оторван от реальности — Джо Байдена заботят политические очки, а не пограничная политика США

Господа, рада вас видеть! Господин конгрессмен, Ребекка Кислинг требует президента извиниться? Что вы скажете? Она мать и в ужасе от того, как президент шутил и пытался набрать политические очки на фоне негодования члена конгресса Марджори Тейлор Грин. Это произошло после того, как Кислинг свидетельствовала о смерти двоих своих сыновей от отравления фентанилом. Когда вы увидели это, господин конгрессмен, что вы подумали?

БРАЙАН СТЕЙЛ, конгрессмен от штата Висконсин: У меня сердце кровью обливается, когда семьи теряют близких из-за фентанила. Я общался с несколькими матерями и отцами, чьи сыновья и дочери погибли от фентанила. Кстати, о смертях из-за этого вещества в Висконсине: лишь в одном нашем штате в прошлом году было зарегистрировано 1200 таких случаев, а по всей стране — тысячи. Матери и отцы постепенно осознают, что наша граница не охраняется и это приводит к смертям в Америке. Президенту стоит извиниться за эту ужасающую пограничную политику. Нам нужно всерьёз задуматься о том, чтобы обезопасить американо-мексиканскую границу.

Верно, об этом много пишут в Twitter, общественность крайне негативно реагирует на заявление президента. Стив, расскажите, что думаете. Но сначала давайте посмотрим отрывок речи Ребекки Кислинг, а затем — президента.

РЕБЕККА КИСЛИНГ, пострадавшая: Вы говорите о том, что у родителей отнимают детей. Моих детей забрали у меня! Вы с распростёртыми объятиями принимаете торговцев наркотиками из-за границы. Вы даёте им защиту, но не защищаете наших детей! Если бы вдоль нашей южной границы выстроились китайские солдаты, угрожая нашим людям оружием, вы бы наверняка что-то с этим сделали! Это война! Действуйте соответствующе! Делайте что-то!

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Марджори Тейлор Грин — поразительный человек, не так ли? Я прочитал, что недавно она заявила, что я убил сыновей бедной матери, которые погибли от фентанила. Вот что интересно: фентанил, который они приняли, попал в страну во времена прошлой администрации.

Итак, Стив, ваша реакция. Он набивает политические очки на корпоративном собрании Демократической партии. Это что у них, стратегия такая?

CТИВ ФОРБС, главный редактор Forbes: Вот поэтому в 2024 году у них возникнут проблемы. Поэтому рейтинг одобрения Джо Байдена среди демократов падает. Они не хотят, чтобы он вновь участвовал в президентской гонке в следующем году. Это было совершенно бездумно, и ему нужно было ответить на реальный вопрос, который задала эта мать: почему вы не контролируете границу? Граница была под контролем, когда Трамп был президентом. Мы останавливали потоки людей в Центральной Америке, в Мексике, строили заградительные сооружения на границе и патрулировали её. С тех пор миллионы людей незаконно пересекли границу, сотни тысяч сейчас находятся у нас в стране, и они не появятся на назначенных судебных заседаниях. Мы не знаем, кто въезжает в нашу страну! Но мы знаем, что сюда попадает всякая гадость. Картели контролируют это, а администрация по-прежнему не берёт на себя ответственность за происходящее.

С точки зрения Стива, он весьма высокомерно относится к нынешнему кризису и он столь же высокомерен в отношении происходящего в Ист-Палестайне, Огайо. Что же стало с образом Джо из среднего класса, господин конгрессмен?

БРАЙАН СТЕЙЛ: Джо Байден хочет казаться умеренным, но совершенно ясно, что он придерживается радикально левой политики. И когда мы видим отношение президента к проблемной ситуации на границе, то становится понятно, что он оторван от всего происходящего в нашей стране.