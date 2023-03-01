Мексиканский президент: в Мексике сейчас больше демократии, чем в Соединённых Штатах

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что США до сих пор придерживаются политики двухсотлетней давности, в рамках которой они чувствуют себя мировым правительством, сообщает Milenio. При этом он также подчеркнул, что в Мексике сейчас больше демократии, чем в Соединённых Штатах.
АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Не премину ответить Государственному департаменту правительства Соединённых Штатов, что, по заведённой у них плохой привычке, они всегда вмешиваются в дела, которые их не касаются.
Это сильно отличается от того, что думает президент Байден, который всегда говорит о равенстве, буквально об «основе равенства». Но, как говорится в песне: всё больше тяготит, всё больше навязывается привычка, — в этом случае плохая привычка — а не любовь и уважение.
Они всё ещё не отказываются от политики двухсотлетней давности, от политики Монро, в рамках которой они чувствуют себя мировым правительством. И я со всем уважением заявил господину Блинкену из Госдепартамента, что в Мексике сейчас больше демократии, чем в Соединённых Штатах.
И вместо того чтобы вмешиваться, действуя в интервенционистской манере, в наши дела — а они хотят продолжать ту же самую политику, — им следует заняться тем, что происходит в Перу, где посол Соединённых Штатов выступает советницей путчистов, которые попрали свободы и демократию в этой стране, неправосудно сместив с должности президента и отправив его в тюрьму.
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