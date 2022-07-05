El País: президент Мексики призвал снести статую Свободы, если Ассанжа обрекут на смерть в тюрьме

Если Джулиана Ассанжа привезут в США и приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме, то нужно начать кампанию, нацеленную на демонтаж статуи Свободы в Нью-Йорке, — об этом, как сообщает El País, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, вынесение основателю WikiLeaks обвинительного приговора будет означать, что памятник в Нью-Йорке «больше не является символом свободы».
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и призвал власти США помиловать его, пишет El País.
«Если его привезут в США и приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме, то нужно начать кампанию, посвящённую тому, чтобы статуя Свободы была демонтирована», — предложил мексиканский лидер на своей пресс-конференции.
Как отметил Лопес Обрадор, вынесение Ассанжу обвинительного приговора будет означать, что памятник в Нью-Йорке «больше не является символом свободы».
Он также добавил, что обсудит этот вопрос со своим американским коллегой Джо Байденом во время своего следующего визита в Вашингтон 12 июля.
При этом мексиканский лидер напомнил, что ранее уже обсуждал этот вопрос с бывшим президентом США Дональдом Трампом и направлял ему письмо с просьбой не подвергать основателя WikiLeaks преследованию.
«Молчать нельзя», — добавил он.
Как отмечает издание, комментарии Лопеса Обрадора прозвучали на фоне критики в его адрес со стороны The Washington Post и организации «Репортёры без границ», которые указали на отсутствие безопасности для журналистов в Мексике, где в этом году было убито уже 12 представителей СМИ.
Мексиканский лидер, как сообщает El País, назвал это «клеветнической кампанией против правительства Мексики».
Британское правительство 17 июня одобрило экстрадицию Ассанжа в США. После того как Эквадор лишил основателя WikiLeaks, находившегося в посольстве этой страны в Лондоне, политического убежища, администрация Лопеса Обрадора рассматривала возможность предоставления ему дипломатической защиты. Адвокаты Ассанжа даже контактировали с Министерством иностранных дел Мексики по этому вопросу, говорится в статье.
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