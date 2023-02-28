Такер Карлсон: $80 тысяч в месяц сыну-наркоману Байдена оказались лучшей инвестицией украинских олигархов

Глава Минфина США Джанет Йеллен прилетела в Киев и привезла с собой чек на более чем миллиард долларов, сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон. Он иронично отмечает, что сейчас жители Ист-Палестайн, до сих пор страдающие от последствий крушения поезда с токсичными веществами, наверное, кусают себе локти, ведь если бы они в своё время, как Украина, платили сыну-наркоману Байдена по $80 тыс. в месяц за фиктивную работу, то сейчас Йеллен могла бы приехать к ним. По словам Карлсона, эти деньги оказались лучшей инвестицией украинских олигархов.

Добрый вечер! И добро пожаловать на программу Tucker Carlson Tonight. Хорошего понедельника! Как бы вы охарактеризовали администрацию Байдена? Её фирменным знаком на самом деле была почти потусторонняя оторванность от реальных дел Соединённых Штатов. Если что-то реально происходит в нашей стране, администрация Байдена будет притворяться, что это не так.



На самом деле официальные лица Белого дома, похоже, не имеют представления о том, что происходит в нашей стране. Им неинтересно узнать об этом. Жуткий сход поезда с рельсов привёл к отравлению целого города в штате Огайо.



Министр транспорта — человек, ответственный за предотвращение схода поездов, — провёл пресс-конференцию, на которой подверг нападкам белых рабочих-строителей, поскольку проблема именно в них. Сейчас же 1952-й.



Между тем наш 80-летний президент — ему 80 лет, — похоже, убеждён в том, что на дворе 1915-й и мы все живём в сельской местности в Алабаме, где ради забавы жжём кресты на дворах испуганных издольщиков, и у нас нет телевидения. Байден на днях произнёс речь — в 2023 году, — в которой осудил линчевание, как будто линчевания всё ещё происходят в Соединённых Штатах. Всё это кажется немного оторванным от реальности.



Настоящее облегчение наступило, когда мы сегодня увидели, как один из высокопоставленных чиновников кабинета Байдена Джанет Йеллен, глава Министерства финансов, написала в Twitter, что она наконец покидает Вашингтон и встречается с реальными людьми из плоти и крови, которые в настоящий момент страдают. И она не только встретилась с ними, чтобы доказать свою искренность. Джанет Йеллен привезла с собой чек на миллиард долларов. И, отбросив в сторону политические предпочтения, признаемся, что мы были рады это увидеть.



Наконец в администрации Байдена есть человек, которому действительно не всё равно, который садится на самолёт, чтобы продемонстрировать свою обеспокоенность. И это хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что Джанет Йеллен побывала не в городке Ист-Палестайн, а на Украине. Смотрим.



ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, министр финансов США: Сегодня я с гордостью объявляю о передаче дополнительной суммы в размере более чем 1,2 миллиарда. Это первый транш из более чем 10 миллиардов долларов в рамках прямой бюджетной поддержки, которую Соединённые Штаты предоставят в ближайшие месяцы.



Мы вас так сильно любим, что дадим вам всё, чего пожелаете. Что угодно. Новый велосипед, щенка, пони. Всё вам. Мы вас любим. Очередные миллиарды долларов для Украины. Долларов, которые вы заплатили в виде налогов. Однако эти деньги не пойдут жителям на востоке Огайо, которых недавно отравили. Кому они нужны! Эти деньги не пойдут сотням тысяч американских семей, потерявших своих близких из-за опиоидной эпидемии — эпидемии, созданной спонсорами Демократической партии из компании Purdue Pharma.



Нет (смеётся). Эти деньги пойдут в Киев Зеленскому и его жене. Эти деньги станут дополнением к более чем 100 миллиардам налоговых долларов, которые они уже получили от Минфина США.



И можно предположить, что жители Ист-Палестайн, которые теперь застряли в своём городе, смотрят на это — полагаю, у них телевизоры всё-таки остались, — и кусают себе локти: вот если бы они платили сыну-наркоману Джо Байдена 80 тысяч в месяц за фиктивную работу, то Джанет Йеллен могла бы приехать сегодня к ним. В своё время эта сумма казалась огромной, но вышло так, что это стало лучшей инвестицией, которую украинские олигархи когда-либо совершали. Всё равно что купить акции Google 20 лет назад. Джекпот.



Дата выхода в эфир 27 февраля 2023 года.