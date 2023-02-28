То, что американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан раскритиковал мирный план Китая по решению украинского кризиса, явно показывает, кто «заказывает музыку» на Украине и принимает все главные решения. Как пишет South China Morning Post, Киев уже ничего не определяет, а Вашингтон и Брюссель диктуют то, что нужно делать.

Американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Пекину в своём мирном плане по разрешению украинского кризиса нужно было остановиться после первого пункта, в котором говорится о необходимости «соблюдать суверенитет всех стран». Как считает автор South China Morning Post, это явно показывает, кто «заказывает музыку» на Украине и принимает все главные решения.

«Как дядя Сэм сказал, так оно и должно быть. Американцы с радостью приказывают украинцам, где, когда и в кого стрелять, и какое оружие для этого использовать. А Киев уже ничего не определяет: ни цели этого вооружённого конфликта, ни его характер, ни его предназначение. Всё это диктуют ему Вашингтон и Брюссель. То, что начиналось как наступление одной стороны, превратилось в опосредованную войну другой стороны», — пишет автор материала.

Он отмечает, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Киев намерен «внимательно изучить предложенный план и сделать выводы». А сам Зеленский тоже назвал его неплохим началом.

«Китай показал свои мысли, — сказал он. — Я считаю, неплохо уже то, что Китай заговорил об Украине. Но вопрос в том, что последует за словами. Вопрос — в самих шагах, и куда они приведут».

Однако, отмечает автор материала, Украина уже больше ничего не решает. Конечно, с ней могут проконсультироваться, но принимать решения она не может.

«Пока украинские руководители готовы с энтузиазмом воевать, к ним будут относиться как к героям. Но у них уже нет той самостоятельности, какой они обладали в начале конфликта. А иначе и быть не может. В конечном итоге дорогостоящая и всеподавляющая поддержка Запада нацелена не на борьбу демократии с автократией или добра со злом. Речь здесь идёт о европейской безопасности и об американском контроле над Европой. А эти вопросы слишком важны, чтобы отдавать их на откуп украинцам», — заключает автор South China Morning Post.