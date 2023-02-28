SCMP: на Украине все решения диктуют Вашингтон и Брюссель
Американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Пекину в своём мирном плане по разрешению украинского кризиса нужно было остановиться после первого пункта, в котором говорится о необходимости «соблюдать суверенитет всех стран». Как считает автор South China Morning Post, это явно показывает, кто «заказывает музыку» на Украине и принимает все главные решения.
«Как дядя Сэм сказал, так оно и должно быть. Американцы с радостью приказывают украинцам, где, когда и в кого стрелять, и какое оружие для этого использовать. А Киев уже ничего не определяет: ни цели этого вооружённого конфликта, ни его характер, ни его предназначение. Всё это диктуют ему Вашингтон и Брюссель. То, что начиналось как наступление одной стороны, превратилось в опосредованную войну другой стороны», — пишет автор материала.
Ссылки по теме
-
Fox News: вслед за Байденом спотыкаться начала вся Америка
-
Das Erste: Россия и Китай — лучшие друзья, но окончательно ссориться с Западом Пекин не готов
-
Bloomberg: «наши отношения прочны как скала» — Пекин не собирается отказываться от взаимодействия с Москвой
-
МИД КНР: Китай останется защитником мира во всём мире