Bloomberg: «наши отношения прочны как скала» — Пекин не собирается отказываться от взаимодействия с Москвой
Несмотря на то что Пекин пытается представить себя нейтральным игроком, который может стать посредником в установлении мира на Украине, высокопоставленный китайский дипломат Ван И заявил, что отношения с Россией «прочны как скала». Как пишет Bloomberg, на встрече во вторник с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым Ван И отметил, что Китай стремится «продвигать взаимовыгодное сотрудничество во всех областях», поскольку две страны защищают национальные интересы.
Отношения между Китаем и Россией «прочны как скала и выдержат испытания меняющейся международной ситуацией», добавил Ван И.
Ссылки по теме
-
GT: здоровое и стабильное развитие отношений Китая и России полезно для всего мира
-
Bloomberg: рекордный экспорт российских нефти и мазута в КНР говорит о быстром восстановлении китайской экономики
-
МИД КНР: Китай останется защитником мира во всём мире
-
Xinhua: Китай призывает мировое сообщество тщательно расследовать взрыв «Северных потоков»