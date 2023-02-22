Bloomberg: «наши отношения прочны как скала» — Пекин не собирается отказываться от взаимодействия с Москвой

Высокопоставленный китайский дипломат Ван И заявил, что отношения Москвы и Пекина «прочны как скала». Как пишет Bloomberg, визит китайского политика в Россию показал, что Китай не намерен отказываться от своего верного дипломатического партнёра, несмотря на усилия Пекина ограничить ущерб, причинённый украинским конфликтом.

Несмотря на то что Пекин пытается представить себя нейтральным игроком, который может стать посредником в установлении мира на Украине, высокопоставленный китайский дипломат Ван И заявил, что отношения с Россией «прочны как скала». Как пишет Bloomberg, на встрече во вторник с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым Ван И отметил, что Китай стремится «продвигать взаимовыгодное сотрудничество во всех областях», поскольку две страны защищают национальные интересы.

Отношения между Китаем и Россией «прочны как скала и выдержат испытания меняющейся международной ситуацией», добавил Ван И.

Как отмечает издание, визит китайского политика в Москву через год после того, как российский лидер Владимир Путин отдал приказ о начале спецоперации на Украине, показывает, что Китай не намерен отказываться от своего верного дипломатического партнёра, несмотря на усилия Пекина ограничить ущерб, причинённый конфликтом. Китай заявил, что вскоре обнародует детали плана по установлению мира на Украине. Это предложение было встречено со скептицизмом в США и Европе.

Газета Wall Street Journal сообщила, что Си готовится посетить Москву в ближайшие месяцы, чтобы способствовать многосторонним мирным переговорам и повторить призывы Китая к неприменению ядерного оружия. Потенциальный визит обсуждался в течение нескольких месяцев, и Путин сказал Си Цзиньпину во время декабрьской видеосвязи, что с нетерпением ждёт возможности приветствовать китайского лидера в России весной.

Си Цзиньпин ещё не разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала спецоперации. За это время он разговаривал с Путиным четыре раза. Пекин также неоднократно защищал некоторые причины вступления России в конфликт — в первую очередь, чтобы противостоять расширению НАТО, — настаивая при этом, что он не поддерживает саму спецоперацию.