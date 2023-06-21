Fox Business: Сан-Франциско охватила эпидемия преступности

Сан-Франциско страдает из-за разгула преступности. Власти не хотят брать на себя ответственность и решать эту проблему. Губернатор Калифорнии вообще считает, что в городе просто идут естественные процессы реорганизации после пандемии. Один из пострадавших в результате грабежа рассказал в эфире Fox Business, что полиция никак не хотела реагировать на его звонки, и ему прямо сообщили, что надеяться не на что. Многие полагают, что никто не хочет рисковать, чтобы не показаться расистом, ведь большая часть преступников темнокожие.

ШОН ДАФФИ, телеведущий: Мы наблюдали, как некоторые из самых красивых городов нашей страны, вроде Сан-Франциско, рушатся благодаря местным радикальным прогрессистам со своей безумной политикой. Что посеешь, то и пожнёшь.

ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ, телеведущая: Число грабежей выросло почти на 15 процентов, убийства — на 10 процентов, угон автомобилей — на 5 процентов. Писатель консерватор Шелби Стил и его сын Илай испытали на себе суровые реалии некоторых мер по смягчению политики в отношении преступности, когда из их машины украли фотоаппаратуру стоимостью 30 тысяч долларов.

ШОН ДАФФИ: На этот твит отреагировал Илон Маск, заявив: «Многие сотрудники Twitter не чувствуют себя в безопасности, когда отправляются на работу в центр Сан-Франциско, а у них оказываются разбиты машины и окна».

ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ: К нам присоединяются старший научный сотрудник Гуверовского института Шелби Стил и его сын-режиссёр Илай. Шелби, удивительно не то, что такое произошло, но тот факт, что вам пришлось обращаться не в полицию за помощью.

ШЕЛБИ СТИЛ, старший научный сотрудник Гуверовского института: Да. Мы попытались, рефлекторно сначала позвонили в полицию. Им было безразлично, первый раз они повесили трубку. Мы перезвонили снова, нам ответила очень милая женщина, я про неё больше ничего не знаю. Она задала нам определённые вопросы, а потом тоже просто бросила трубку.

В итоге один из жителей дома, который жил в том же здании, где произошло ограбление, вышел на улицу. А эти люди уже привыкли к подобным вещам в этом районе, у них уже целый ритуал поведения в ответ на происходящее, они поделились с нами этим. Мы наконец добрались до полицейского участка, где нам сообщили, что вероятность получить что-либо обратно крайне мала. Вряд ли мы когда либо получим наше фотооборудование и вообще что-либо.

И пока мы были в полицейском участке и заполняли все эти бумаги, пришли еще по крайней мере четыре других человека, у которых разбили машины прямо как у нас, и они тоже заполняли отчеты. У нас сложилось впечатление, что это похоже на ливень, которому нет конца. Было понятно, что никто ничего не будет делать по этому поводу, что совершенно один бьёшься о стену.

ШОН ДАФФИ: Тем временем губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом считает, что причина, по которой люди уезжают из Сан-Франциско, не связана с преступностью. Послушайте вот это.

ГАВИН НЬЮСОМ, губернатор Калифорнии: Я думаю, они изо всех сил пытаются восстановиться после пандемии. Они стараются вернуться. Они борются с микроэкономическими сдвигами, связанными с удлённой работой. Это связано с тем, каково будущее центра города, это нагромождение офисов или нагромождение людей. Они находятся в процессе перепрофилирования, возрождения и переосмысления.

ШОН ДАФФИ: Илай, вот смотришь на то, с чем вам пришлось столкнуться. И эту проблему невозможно решить, пока не признаешь её наличие. А Гавин Ньюсом даже не видит, что в Сан-Франциско есть проблемы.

ШЕЛБИ СТИЛ, старший научный сотрудник Гуверовского института: Нет, он даже не пытается. Но поверьте, проблема налицо. Но как у гражданина, у меня создаётся ощущение, что ты ничего не можешь с этим поделать. Власти, которые несут ответственность за эту проблему, не защищают тебя. И вот это чувство безразличия…

ИЛАЙ СТИЛ, режиссёр: Ключевой момент в том, что мы позвонили в полицию дважды. И они брали трубку, а потом бросали. Если бы полиция отреагировала на наш звонок… В течение 10 минут после нашего происшествия произошло два ограбления в том же районе. Вот почему так важно, чтобы полиция была там, на месте, тогда бы они были наготове для других ограблений.

Нам пришлось реагировать. А там грабитель направил пистолет на нашего коллегу. И ты думаешь, где же полиция?! Им всё равно. А нам надо быть бдительными, и это огромная проблема, потому что это не наша работа. У меня уже складывается ощущение, чт мэр Сан-Франциско просто ждет, когда кого-нибудь застрелят, кого-то, кто взял управление в свои руки, чтобы его застрелили.

ШОН ДАФФИ: Невероятно!

ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ: Шелби, один короткий вопрос. Чем это всё закончится?

ШЕЛБИ СТИЛ: Вот это вопрос. У меня есть маленькая теория. В Сан-Франциско нет уголовной ответственности, да и везде по стране. Это один из пунктов, к которому мы пытаемся подойти в этой теме вины белых людей. Имеет место нерешительность в преследовании за вопиющее преступление по всей Америке. Это создаёт почву для новых и новых (преступлений — ИноТВ).

На данный момент мы совершенно растеряны. Никто не знает, что делать. Никто. И что могут сделать такие, как я, рассказывая правду? Никто не хочет рисковать, потому что боятся показаться расистом. Это завело нас в тупик. Наше общество, все мы стали более уязвимы.

ШОН ДАФФИ: Очень точное замечание. Я думаю, преступники должны быть за решеткой. Шелби и Илай Стил, спасибо, что присоединились к нам и поделились своей историей.

ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ: Рады были вас видеть. Берегите себя!

ШЕЛБИ СТИЛ: Спасибо, что пригласили нас!

Дата выхода в эфир 18 июня 2023 года.