FOX Business: в США магазинных воров арестовывают по 2—3 раза за день — им всё сходит с рук

Наглость магазинных воров в Америке переходит всякие границы. Всё из-за закона, согласно которому преступника нельзя отправить за решётку, если сумма украденного не превышает 1000 долларов. В итоге США захлестнула волна магазинных краж. Fox Business рассказывает, что воры в буквальном смысле приходят с калькулятором, чтобы набрать товара на определённую сумму и снова безнаказанно вернуться на следующий день.

Вот очень важная история. Бетси Маккой пишет в газете New York Post: «Надо отправить магазинных воров в тюрьму, иначе наши города будут уничтожены». Ко мне присоединяется сама Бетси Маккой, обозреватель газеты New York Post, бывший вице-губернатор Нью-Йорка и мой дорогой друг.

Бетси, это потрясающая статья. Наглое воровство в магазинах вредит всем нам. Итак, эти люди приходят, эти воры приходят в магазин с калькуляторами?

БЕТСИ МАККОЙ, обозреватель New York Post: Да, именно так.

Чтобы убедиться, что они не крадут товара больше, чем на 1000 долларов, и не попадут в тюрьму. Насколько всё цинично.

БЕТСИ МАККОЙ: И трепетные сердца скажут вам: «О, эти люди воруют, потому что им нужны подгузники для их деток или им нужны продукты». Нет! Это организованные воры. Они заходят, закидывают много товаров в пакет. И ты прав, у них при себе калькулятор, и когда цифра доходит до 1000 долларов или 950 долларов в Калифорнии — цифры разнятся от штата к штату, — они возвращают что-то обратно на полку. Потому что знают: они могут вернуться на следующий день, чтобы получить новый улов.





Некоторых из этих людей арестовывают два или три раза за день. Например, в Нью-Йорке департамент полиции сообщил, что в прошлом году всего 367 человек были ответственны за значительную долю магазинных краж по всему городу. Их арестовывали 6000 раз! Но они так и не попали в тюрьму, потому что политики левого толка в Олбани, где принимаются законы, отказались менять закон.





Вот ты говорил про Флориду в предыдущем сегменте, а они как раз всё правильно придумали. Они поменяли закон таким образом, что прокуроры и полиция могут суммировать, сколько всего преступник наворовал за 30 дней в одном магазине или нескольких.

Теперь нельзя даже нормально ходить за покупками. Это уже не весело.

БЕТСИ МАККОЙ: Всё под замком.

Заходишь в большой магазин CVS. И они продают огромное количество всего, это может быть здорово. Но не сейчас. Теперь всё под замком. Надо кого-то вызывать, ждать их, может, кого-то найдёшь в другом конце магазина. А им нужен ключ, чтобы открыть замок. Я разговаривал с Чарльзом Пэйном, что не могу теперь даже купить мою любимую зубную пасту.

БЕТСИ МАККОЙ: Вот именно! Я теперь пользуюсь детской пастой, это единственное, что было в свободном доступе. И дело в том, что вот смотришь ты на товары от одного ряда к другому, пытаешься делать покупки, а рядом с тобой человек — бандит — стоит, нагружает всё в сумку и спокойно уходит, не расплатившись. Из-за этого никто не чувствует себя в безопасности.

Дата выхода в эфир 26 мая 2023 года.