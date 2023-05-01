Fox News: решения прогрессистов довели американские города до упадка

Некогда великие города США ныне «пребывают в упадке»: из-за радикальной политики сторонников прогрессивной повестки уровень городской преступности растёт чудовищными темпами — но иметь дело с последствиями провальных решений приходится не политикам, а простым людям, передаёт Fox News. Урбанистическую анархию, в которой погрязает Америка, канал показал на примере Портленда — крупнейшего города штата Орегон.

Ну а с последствиями провальной политики этих самых лидеров приходится сталкиваться людям в самом сердце страны. Некогда великие американские города пребывают в упадке — и значительная часть ответственности за это лежит на лидерах, которые настойчиво продвигали радикальные программы.

Пошёл этот процесс в 2020 году, когда городам по всей стране пришла в голову замечательная идея по сокращению бюджетов полиции. Демократы пытались вас убедить в том, что, если мы отнимем ресурсы у полицейских департаментов, нам от этого станет даже безопаснее. Такая политика, конечно же, была глупостью — и она, разумеется, провалилась. Но поплатиться за это пришлось нам, американским гражданам: в крупных городах, которые взяли эту идею на вооружение, был зарегистрирован резкий рост преступности. Ну а теперь всё те же политики пытаются от движения прогрессистов дистанцироваться, будто ничего и не было.

Но ни в одном из городов качество жизни не упало так сильно, как в Портленде, штат Орегон.

К движению за сокращение бюджетов полиции Портленд, который уже давно принадлежит прогрессистам, спешно примкнул в июне 2020-го — и муниципальный совет урезал финансирование полиции на 15 миллионов долларов, сократив в полицейском департаменте 90 рабочих мест. Этот шаг аукается городу по сей день, о чём свидетельствуют статистические данные: число убийств в Портленде выросло на 83 процента — то есть значительно сильнее, чем в среднем по стране, где рост составил 30 процентов. В 2021 и 2022 годах этот тренд сохранился.

Остановить рост преступности город, конечно, пытался: в конце 2021 года он восстановил прежний уровень полицейских бюджетов, однако департаменту удаётся снова набирать сотрудников с большим трудом.

В итоге Портленд стал наглядным примером того, как быстро город может погрязнуть в анархии, если разрушается правопорядок. И на этой неделе мы отправились туда, чтобы всё увидеть своими глазами.

ЛОРЕНС ДЖОНС, ведущий Fox News: Сгоревшие здания, скваттеры, наркоманы, которые «употребляют» в открытую, насилие на улицах... Число ограблений выросло по сравнению с предыдущим годом на 17 процентов, да и с преступлениями против собственности ситуация ненамного лучше.

Такая политика стала для Портленда бичом — и из-за неё он теперь превращается в парк развлечений для криминальных элементов.

ЖИТЕЛЬ ПОТРЛЕНДА: Они подождали, пока подъедет грузовик, вломились через парадную дверь и попытались утащить банкомат.

Теперь город теряет предпринимателей — и уходят не только крупные розничные сети: с начала пандемии из Портленда ушли около двух с половиной тысяч малых предприятий. А население города тем временем резко сокращается.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2023 года.