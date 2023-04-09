NBC News: классической музыкой по бродягам и бездомным — новый эксперимент по улучшению безопасности в метро Лос-Анджелеса

Власти тестируют новую программу повышения общественной безопасности метро. На станциях стала звучать классическая музыка. NBC News сообщает, что результаты первого месяца превзошли все ожидания: снизился уровень преступности, вандализма и количество экстренных вызовов. Однако нашлись и недовольные нововведением: некоторые считают, что это мешает бездомным.

Может ли классическая музыка помочь повысить общественную безопасность? В метрополитене здесь в Лос-Анджелесе считают, что это может сработать. В заявлении изданию LA Times представители подземки сообщили, что они используют музыку, чтобы «вернуть ощущение безопасности и создать атмосферу, подходящую для небольших отрезков времени».

Такой подход применяется и в других уголках Калифорнии и не только в ней. Кстати, сеть магазинов 7-Eleven использует классическую музыку возле магазинов Лос-Анджелеса с 2019 года, чтобы отвадить попрошаек. Бизнес в других городах — вроде Сиэтла, Остина и Филадельфии — тоже внедряет похожие методы.

К нам присоединяется корреспондент NBC Рахима Алис. Рахима, есть ли какие-либо доказательства того, что это работает с точки зрения безопасности?

РАХИМА АЛИС, корреспондент: Ну, власти действительно говорят, что, по их мнению, в этой программе есть определённая эффективность. Они обращают внимание на впечатляющие цифры. Если вы не против, я хотела бы показать их. Преступность снизилась на 20 процентов, количество экстренных вызовов снизилось примерно на 75 процентов. Стало меньше граффити и вандализма.





То есть для них, для должностных лиц, это означает прекрасных исход шестимесячной программы. И это результаты только первого месяца, когда они узнали о снижении количества преступлений. Готти?

Рахима, некоторые называют такой подход неверным. Они считают его вредным, направленным на бездомных. Есть ли какие-то отзывы по этому вопросу здесь в Лос-Анджелесе?

РАХИМА АЛИС, корреспондент: Вы правы, это не та программа, которая обязательно нравится всем. Есть один момент, касающийся классической музыки, который расстраивает людей на станциях метро. Посмотрите на это.

ПАССАЖИР МЕТРО 1: Ух, это они такую тактику используют с классической музыкой.

ПАССАЖИР МЕТРО 2: Немного драматично, но в целом нормально.

ПАССАЖИРКА МЕТРО: Если им нельзя быть там, наверху, нельзя спускаться сюда, то куда же им податься?

РАХИМА АЛИС: Вот такая уже знакомая критика, что это выгоняет бездомных со станций метро, но не решают саму проблему бездомности. Как могут сказать некоторые официальные лица, это не то, к чему они стремились в рамках этой конкретной программы. Они пытались добиться большей безопасности внутри станции. И, насколько вы уже могли убедиться, есть противоречивые мнения относительно правильности такого подхода. Готти?

Рахима Алис, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2023 года.