CNA: в Сингапуре растёт число краж из магазинов и супермаркетов
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству намерен заняться совершенствованием инфраструктуры судебной системы частично признанной республики Косово. С описанием тендера ознакомился RT.
Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею.
Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк».
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT о пользе и вреде протеиновых батончиков.
Главы МИД Японии и Южной Кореи Ёсимаса Хаяси и Пак Чин подтвердили намерение о сотрудничестве с США для реализации полной денуклеаризации КНДР.
Киргизские спасатели спасли из-под завалов в Турции трёх человек спустя 13 дней после разрушительного землетрясения.
Пожар вспыхнул на военной базе США в Сирии, которая подверглась в субботу, 18 февраля, ракетному обстрелу.
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о продуктах с нулевой и отрицательной калорийностью.
Бойцы ВСУ рассказали, что в Черниговской области командование предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей.
Заместитель министра финансов США Уолли Адейомо пообещал продолжать работу над ослаблением экономики России.
Джимми Картер, 39-й президент США, принял решение получать хосписную помощь на дому и провести оставшиеся дни со своей семьей вместо продолжения лечения.
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о готовящихся Вашингтоном очередных пакетах помощи Киеву в военной и экономический сферах.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва может предоставлять Тегерану современные российские истребители.
Почти 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на акцию протеста против судебной реформы.
В Минобороны Сирии подтвердили сообщения о гибели пяти человек, включая военного, в результате израильской атаки на Дамаск.
Военные КНДР в субботу, 18 февраля, запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая пролетела 989 км.
По меньшей мере пять мирных граждан стали жертвами ракетной атаки израильских ВВС на юго-западные районы Дамаска.
Украинские войска третий раз за ночь обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
В Международной федерации волейбола (FIVB) отреагировали на новость о дисквалификации Дмитрия Ильиных за употребление запрещённых препаратов.
Военная база США, расположенная на нефтяном месторождении Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И во время их встречи в Мюнхене не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве США.
Генеральный менеджер кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Антонис Антониус оценил успехи команды после назначения Александра Кержакова на пост главного тренера.
Атака израильских ВВС на окрестности Дамаска привела к жертвам среди мирных граждан.
Глава украинского Минюста Денис Малюська сообщил, что правительство Нидерландов профинансирует создание «реестра ущерба» Украины, который будет функционировать в формате международной организации.
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
США подозревают, что Китай оказывает России «нелетальное» военное содействие в спецоперации на Украине.
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о выходе Даниила Медведева в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за разгром России.
«Реал» в гостях переиграл «Осасуну» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Колорадо Эвеланш» на выезде нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Система противовоздушной обороны Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска.
«Интер» на своём поле нанёс поражение в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу «Удинезе».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, что оказание Китаем материальной помощи России в СВО на Украине повлечёт за собой последствия.
Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов высказался о продлении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.
Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 12 раз обстреливали населённые пункты Донецкой Народной Республики, ранен подросток.
Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в чемпионате Италии по футболу сезона-2022/23.
Глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал киевские власти за требование поставить ВСУ кассетные и фосфорные боеприпасы.
Итальянец Янник Синнер оформил выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (Нидерланды).
Президент США Джо Байден может обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину и народу России в ходе своей речи в Польше. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о работе системы распознавания лиц FindFace security во время проведения чемпионата мира 2018 года по футболу.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны должны показать силу в отношении России.
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш, где ранее произошли разрушительные подземные толчки.
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о самочувствии капитана лондонской команды Сесара Аспиликуэты после травмы во время матча 24-го тура чемпионата Англии по футболу с «Саутгемптоном».
Около 10 тыс. человек приняли участие в протестной акции против проведения Мюнхенской конференции по безопасности.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о том, что столичный клуб мог усилить нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао.
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Звезда плюс» заявил, что госкорпорация наращивает объёмы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата Англии по футболу с «Ноттингемом».
Военные ВСУ массово покидают свои позиции на передовой, из-за чего подвергаются казням и пыткам со стороны Службы безопасности Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на «360°».