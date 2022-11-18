France 2: в британских супермаркетах всё чаще крадут продукты

В Великобритании некоторые владельцы супермаркетов вынуждены ставить защиту от краж на продукты питания: из-за роста цен их всё чаще воруют, рассказывает France 2. В то же время 20% британских семей не хватает средств на оплату счетов, поэтому им приходится экономить на еде.

Сыр и мясо с защитой от краж, шоколадки в запертых футлярах и магнитные этикетки на масле. В некоторых британских супермаркетах такие распространённые продукты питания защищают, как люксовые товары.

СОТРУДНИК МАГАЗИНА: Мы ставим на них защиту от краж, потому что множество людей уходит с этими продуктами, не расплатившись.

В Великобритании привычными стали сцены, когда люди заполняют пакеты продуктами и выбегают из магазинов.

Поль Шиима — управляющий двух мини-маркетов близ Бирмингема.

ПОЛЬ ШИИМА, владелец супермаркетов в Ковентри (Великобритания): Бекон, колбаса и весь сыр — вся полка под ударом, именно это они крадут.

Он говорит, что в последнее время чаще, чем когда-либо, сталкивается с кражами.

ПОЛЬ ШИИМА: Инциденты случаются каждый день. На прошлой неделе мы остановили вора с полным чемоданом продуктов. Но даже с чемоданом и всеми уликами полиции наплевать.

Полиция не приезжает ради базовых продуктов всего по несколько фунтов стерлингов. По словам Шиима, воры об этом хорошо знают, что делает из супермаркетов удобную цель. Для борьбы с ними он и около сотни других владельцев магазинов организовали свою собственную полицию.

ПОЛЬ ШИИМА: Это воришка, которую мы преследовали.

Для предотвращения краж они обмениваются в личных сообщениях фотографиями воров.

ПОЛЬ ШИИМА: Мы делимся информацией, способами, как их опознать. Мы все не теряем бдительности целый день.

Официально в Великобритании не зафиксирован рост краж в магазинах, но множество владельцев говорят, что больше не сообщают о них в полицию. Такие кражи продуктов, предназначенных для перепродажи на чёрных рынках или для личного потребления, главным образом отражают значительный рост цен на продовольствие. На некоторые продукты первой необходимости, такие как молоко, сыр и яйца, цены за год поднялись почти на 30 процентов.

Посетители этой бесплатной столовой под Лондоном отказываются воровать, но признаются, что не могут закупать продукты, как раньше.

ПОСЕТИТЕЛЬ БЕСПЛАТНОЙ СТОЛОВОЙ: Раньше я покупал молоко по 1,1 евро, теперь оно стоит 2 евро. Это слишком дорого.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА БЕСПЛАТНОЙ СТОЛОВОЙ: Все мои деньги уходят на еду. Только на оплату счетов и на еду.

ДРУГОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ БЕСПЛАТНОЙ СТОЛОВОЙ: Цены в супермаркетах возмутительные, меня они раздражают. Мы — люди, у которых ничего нет, — не можем так жить. Вот почему люди крадут.

АМБРУАЗ БУЛАЭС, корреспондент французского телевидения в Лондоне: В Великобритании почти каждая пятая семья заявляет о том, что в последние месяцы из-за нехватки средств экономит на еде или пропускает приёмы пищи. С января число людей, которые не могут купить достаточно продуктов питания, увеличилось в два раза.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2022 года.