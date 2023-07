Guardian: «мы не Amazon» — британский министр обороны не одобрил новые претензии Зеленского

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намекнул Киеву, что не помешало бы оценить по заслугам всю уже оказанную Западом помощь после того, как украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал отсутствие чёткого плана по вступлению его страны в НАТО. Уоллес также напомнил, что ради отправки оружия на Украину другие страны истощают собственные арсеналы и вправе рассчитывать на благодарность вместо критики, пишет The Guardian.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что украинским властям следовало бы проявлять больше благодарности в отношении стран Запада за уже оказанную ими масштабную помощь Киеву. С таким заявлением Уоллес выступил после того, как украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал руководство Североатлантического альянса за то, что оно до сих пор не огласило чёткий график и набор условий для принятия его страны в свои ряды, сообщает The Guardian.



Ранее Зеленский назвал «абсурдным» тот факт, что участники саммита НАТО в Вильнюсе до сих пор не назвали Киеву никаких точных сроков или условий для вступления, поясняется в статье. Во время своего выступления Зеленский также признал, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока продолжающийся на её территории конфликт не будет урегулирован, однако подчеркнул, что Киев ждёт приглашения присоединиться к альянсу.



«Нравится нам это или нет, но людям хочется видеть хоть толику благодарности», — в свою очередь, заявил Уоллес во время пресс-конференции на полях саммита НАТО в Литве, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывания украинского президента. Он также напомнил, что для организации поставок вооружений на Украину зачастую приходится просить другие страны, чтобы они согласились пожертвовать собственными запасами, а также убеждать иностранных законодателей одобрить эту военную помощь.



Уоллес также пожаловался, что в прошлом году он провёл 11 часов в дороге, чтобы посетить Киев — и после прибытия туда получил от украинских властей новый заказ со списком оружия, которое они ожидают получить от западных союзников. По словам британского министра обороны, в ответ ему пришлось напомнить украинской стороне, что «мы не Amazon», пишет The Guardian.



В то же время Уоллес отметил, что он прекрасно понимает, что заявления Зеленского во многом адресованы его собстенному электорату — и несмотря на всю критику, принятые во время саммита НАТО решения в конечном итоге были довольно выгодными для Киева, говорится в статье. По его словам, участники саммита признали, что «Украина принадлежит НАТО», что фактически равнозначно приглашению присоединиться к альянсу после завершения текущего конфликта.



Со своей стороны, американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил во время саммита, что американский народ, по его мнению, также «заслуживает определённой благодарности» не только от Белого дома, но и от всего остального мира за свою готовность принять активное участие в оказании помощи Киеву. США активизировались, чтобы предоставить Украине огромный боевой потенциал, включая различные виды боеприпасов, системы ПВО, бронемашины, оборудование для разминирования и многое другое, напомнил Салливан.



Участники саммита также выразили готовность продолжать поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы она могла отреагировать на любые возможные нападения, говорится в заявлении британского правительства. Предполагается, что на практике это будет означать заключение двустороннего соглашения с Киевом об оказании долгосрочной военной и финансовой помощи с целью оказать поддержку в военной и экономической сфере, поясняет The Guardian.



В свою очередь, Россия по-прежнему заявляет о том, что попытки расширения НАТО на восток представляет собой экзистенциальную угрозу для её безопасности, говорится в статье. В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что увеличение масштабов военной помощи Украине со стороны НАТО способно приблизить третью мировую войну, пишет The Guardian.