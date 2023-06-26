The Telegraph: ЕС «ещё пожалеет» — британские офицеры вступились за министра обороны Уоллеса, которого не пустили в генсеки НАТО

Экс-командующие британскими вооружёнными силами предупредили, что Евросоюз активно пытается лишить Лондон лидерских позиций внутри НАТО, пишет The Telegraph. Как сообщили офицеры в интервью изданию, отказ главы британского минобороны Бена Уоллеса от участия в гонке за пост генсека альянса связан именно с этой кампанией.

Бывшие офицеры Вооружённых сил Великобритании предупредили, что ЕС пытается «оттеснить» Лондон, лишив его руководящей роли в НАТО, передаёт The Telegraph. По данным издания, так британские офицеры отреагировали на отказ альянса принять кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря.

Как напоминает журналист The Telegraph, Уоллес считался одним из фаворитов на данную должность, однако был вынужден на этой неделе выйти из гонки, поскольку президент США Джо Байден дал понять, что его кандидатуру поддерживать не будет.

Предполагалось, что Байден посоветует назначить на пост генсека премьер-министра Дании Метте Фредериксен, в пользу которой уже высказались Франция и Германия, однако, по некоторым данным, она так и не смогла произвести на американского лидера должного впечатления, упоминает автор. Поэтому на данный момент ситуация складывается таким образом, что нынешнему секретарю Йенсу Столтенбергу придётся сохранить кресло ещё на год, пишет он.

Генерал-лейтенан Джулиан Томпсон, который возглавлял британские войска во время Фолклендской войны, подчеркнул, что европейские союзники Лондона по альянсу отвергли кандидатуру Уоллеса по политическим мотивам, и отметил, что они ещё об этом пожалеют. «Он служил в армии, работал министром обороны, поэтому знает все оборонные дела вдоль и поперёк — а значит, представляет собой высококвалифицированного кандидата, — заявил Томпсон в интервью The Telegraph. — То, что кто-то вообще мог помыслить, что у него этой квалификации нет, я нахожу немыслимым. Это же ведь просто удивительно — вдумайтесь только, мы же на Украине всех за собой повели, действительно показали лидерство. А ведь нам это и нужно — немного позитивного мышления на смену всей этой негативщине».

Как признался Томпсон, его изрядно удивил тот факт, что Байден встал на сторону европейских стран, ведь те представляют себе будущее НАТО совершенно иначе. «К ЕС нужно относиться с большим подозрением. Они ведь пытаются создать государство, а один из путей к этому — это сформировать собственный оборонный аппарат. Им вообще нельзя доверять, этим энергичным товарищам, которые хотят нас оттеснить и всем заправлять сами. Нам вообще не надо, чтобы нашу оборону контролировали такие вот люди», — цитирует его The Telegraph.

В свою очередь, полковник Ричард Кемп, командовавший британскими военными в рамках афганской кампании, отметил, что Уоллеса должны были поддержать хотя бы потому, что он «когда-то был солдатом».

«Бен Уоллес всеми силами поддерживал Украину в этой важнейшей борьбе, и он в том числе пустил на эти цели значительную часть оборонных ресурсов Великобритании, причём именно в тот период, когда они и так на пределе, — пояснил Кемп в интервью The Telegraph. — Британия, как было очень чётко показано на Украине, является в оборонном отношении ведущей державой Европы, а потому должна быть главным среди европейцев претендентом на то, чтобы возглавить НАТО. Но против этого, скорее всего, выступит ЕС, а поскольку администрация Байдена относится к Евросоюзу теплее, чем к Великобритании, британскому кандидату, кем бы он ни был, придётся непросто».

Как отмечается в материале The Telegraph, ЕС успел организовать целую кампанию с целью добиться назначения представителя одной из стран-членов на пост генсека НАТО. Одним из наиболее активных участников этой инициативы издание называет президента Франции Эммануэля Макрона.