Bloomberg: британский парламент признал Китай главной угрозой госбезопасности Великобритании

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ESPN: Месси посетил тренировку «Интер Майами»
Аргентинский нападающий Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами».
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Украинские войска за сутки 36 раз обстреливали населённые пункты ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 36 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 210 снарядов.
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Российский футболист Обольский официально покинул испанскую «Леонесу»
Российский нападающий Николай Обольский покинул испанский клуб «Культураль Леонеса».
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Грушко по итогам саммита НАТО заявил, что России необходимо выполнить задачи СВО
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что Россия по итогам саммита НАТО в Вильнюсе делает вывод о необходимости выполнить задачи СВО.
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РИА Новости: третье за два дня тело туриста нашли в море в Анапе
Тело утонувшего туриста нашли в море в Анапе, это уже третий случай обнаружения тел отдыхающих за последние два дня в городе-курорте, где недавно бушевал шторм.
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La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» сообщил Бонуччи об исключении из состава
Руководство итальянского «Ювентуса» вывело футболиста Леонардо Бонуччи из состава по техническим причинам.
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Анкара заявила, что дала объяснения России по передаче Киеву командиров «Азова»
Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил в интервью телеканалу Habertürk, что Анкара дала объяснения Москве по поводу передачи главарей «Азова»* Киеву.
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В F.A.C.C.T. рассказали о случаях утечек данных российских компаний из-за атак мошенников
Руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев сообщил RT, что некоторые российские компании и государственные организации в 2023 году пострадали от атак мошенников.
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Путин заявил, что статус частных военных компаний в России непростой и требует обсуждений
Правовой статус частных военных компаний в России непростой, он должен обсуждаться в правительстве и Госдуме, заявил российский лидер Владимир Путин.
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В Нижегородской области займутся развитием беспилотной авиации
На Международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге АНО «Горький Тех» и ООО «Группа Промавто» заключили соглашение о совместной работе над реализацией государственной научно-технологической политики в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) в Нижегородской области.
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Депутат Делягин назвал неочевидные опции цифрового рубля
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал о важных функциях цифрового рубля.
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СЭ: Алексей Миранчук отправится на сбор с «Аталантой»
Российский полузащитник Алексей Миранчук начнёт подготовку к новому сезону в составе «Аталанты».
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Грушко: саммит НАТО в Вильнюсе закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию
Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире Первого канала заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе полностью подчинил военно-политическую сферу ЕС.
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Грушко: Запад продолжит держать перед Киевом «морковку натоперспективы»
Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире Первого канала заявил, что Запад продолжит держать перед Украиной «морковку евро- и натоперспективы».
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Кузяев будет играть под 14-м номером в «Гавре»
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев определился с игровым номером во французском клубе.
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Пентагон: предоставлять Украине истребители F-16 ещё не время
Директор операций объединённого штаба Пентагона Дуглас Симс заявил, что передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной.
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«Ювентус» объявил о начале процедуры выхода из проекта Суперлиги
Туринский «Ювентус» объявил о начале процедуры выхода из проекта Суперлиги.
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Учёные обучили ИИ распознавать эмоции и состояние человека по звучанию голоса
Специалисты Сеченовского университета создали новый метод анализа голоса, при котором искусственный интеллект определяет, в каком эмоциональном состоянии находится говорящий.
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Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест по делу о получении взятки
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере.
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Фанаты кутаисского «Торпедо» и боснийского «Сараево» подрались на матче Лиги конференций
Фанаты кутаисского «Торпедо» и боснийского «Сараево» устроили массовую драку и беспорядки до и во время матча первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.
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Киевский горсовет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке
Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке.
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ФАС выдала предостережение совладельцу Внукова из-за заявлений о ценах на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта Внуково Виталию Ванцеву из-за его слов о возможном росте цен на авиабилеты.
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«Ростов» объявил о трансфере полузащитника сборной Ирана Мохеби
Пресс-служба «Ростова» объявила о трансфере иранского полузащитника Мохаммада Мохеби.
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Синоптик Паршина: циклон из Сочи принесёт ливни на Урал и в Сибирь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что циклон, который принёс непогоду в Сочи, перемещается на север России — на Урал и юг Сибири.
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В Турции заявили, что Эрдоган намерен переговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. Об этом заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
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Соболенко пообещала приложить все усилия, чтобы завершить год первой ракеткой мира
Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что приложит все усилия, чтобы завершить сезон на первой строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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ЦПВС: истребители проамериканской коалиции десять раз нарушили воздушное пространство Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что истребители возглавляемой США международной коалиции десять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.
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Гендиректором «Воентелекома» назначили Александра Артамонова
Александр Артамонов назначен гендиректором АО «Воентелеком».
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Пентагон: Украине поступили кассетные боеприпасы не только из США, но и из других стран
Украине поступили не только кассетные боеприпасы из Соединённых Штатов, но и аналогичные снаряды, поставленные другими государствами, сообщил директор по операциям объединённого штаба генерал Дуглас Симс.
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TMZ: абсолютного чемпиона мира по боксу Хейни задержали за незаконное хранение оружия
Абсолютный чемпион мира по боксу американец Девин Хейни был задержан по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.
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Замглавы МИД Вершинин обсудил с турецким коллегой вопросы выполнения зерновой сделки
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил по телефону с турецким коллегой Бураком Акчапаром вопросы выполнения зерновой сделки.
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Минспорт России лишился полномочий по установлению антидопинговых правил
Правительство России приняло постановление лишить Министерство спорта полномочий по установлению общероссийских антидопинговых правил.
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В Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы США уже находятся на Украине
Американские кассетные боеприпасы уже находятся на Украине. Об этом сообщил директор операций объединённого штаба Пентагона Дуглас Симс.
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СЦКК ДНР: мирный житель ранен при обстреле Макеевки украинскими войсками
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Червоногвардейского района Макеевки.
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Соболенко после вылета с Уимблдона: не могу жаловаться на результаты в этом году
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала вылет с Открытого чемпионата Великобритании.
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Минздрав: число заразившихся корью в Средней Елюзани за сутки выросло с 46 до 64
Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло до 64 человек.
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В МЭР рассмотрят возможность проверок продажи алкоголя без согласования с прокуратурой
В Минэкономразвития (МЭР) намерены рассмотреть возможность проведения проверок розничной продажи алкоголя без согласования с прокуратурой.
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В ЛДПР предложили учредить собственные Олимпийские игры
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить собственные Олимпийские игры.
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Празднование Дня города в Москве пройдёт 9 и 10 сентября
Празднование Дня города в Москве состоится 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного мэра Сергея Собянина.
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MD: Брозович не может играть за «Аль-Наср» из-за санкций со стороны ФИФА
Полузащитник «Аль‑Насра» Марсело Брозович не может играть за саудовский клуб из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).
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Захарова об итогах саммита НАТО: старания Запада вооружать Украину обречены на провал
Попытки Запада вооружать Киев и нацеливать Украину на продолжение противостояния с Россией обречены на провал.
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Жабер стала первой теннисисткой с 28 победами на траве со времен Шараповой
Тунисская теннисистка Онс Жабер одержала 28 побед на травяных кортах за три года.
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В МИД России заявили, что ВС России справятся с угрозами от ракеты SCALP
Российские военные успешно справятся с угрозами от передаваемых Украине французских ракет SCALP. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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МИД: решение Франции поставить Украине ракеты SCALP является эскалацией конфликта
Решение Франции о поставках Киеву ракет SCALP является очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.
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«Вашингтон» установил «офис Овечкина» на катках столицы США
«Вашингтон Кэпиталз» установил логотипы «офиса» капитана команды Александра Овечкина на некоторых катках столицы США в честь россиянина.
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Кабмин: старт эксперимента по маркировке детских товаров в России необходимо ускорить
Старт проведения эксперимента по маркировке детских товаров в России необходимо ускорить.
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«Милан» объявил о подписании контракта с Пулишичем
Пресс-служба «Милана» объявила о подписании контракта с полузащитником «Челси» Кристианом Пулишичем.
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Собянин сообщил, что в Москве начали создавать квантовый кластер
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали создавать квантовый кластер.
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Футболист ЦСКА Мойзес назвал Дивеева лучшим центральным защитником России
Игрок ЦСКА Мойзес назвал своего партнёра по обороне Игоря Дивеева лучшим центральным защитником в чемпионате России.
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МЧС: пожарный погиб, ещё пятеро пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Пожарный погиб и пятеро его коллег пострадали из-за обстрела Горловки со стороны ВС Украины.