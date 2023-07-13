Bloomberg: британский парламент признал Китай главной угрозой госбезопасности Великобритании

Члены комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании объявили Китай главной угрозой государственной безопасности Туманного Альбиона, сообщает Bloomberg. Об этом говорится в новом докладе британских депутатов, в котором авторы особенно обеспокоены за положение дел в критической национальной инфраструктуре, такой как атомные электростанции.

Недальновидный подход британского правительства по отношению к Китаю «серьёзно ограничил» возможности Лондона по противостоянию экономическому господству и «шпионажу» Пекина. Об этом говорится в новом докладе комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании, сообщает Bloomberg.

«Размер, амбиции и возможности Китая позволили ему успешно проникнуть во все секторы британской экономики», — говорится в документе. Законодатели подчеркнули, что правительство Великобритании так сильно стремилось заполучить китайские деньги, что не уследило за тем, как Китай проник в энергетический и промышленный секторы Туманного Альбиона. Авторы отчёта утверждают, что Китай нацелен на телекоммуникации, аэрокосмическую промышленность, искусственный интеллект, машиностроение, энергетику и научные круги в Великобритании, используя как инвестиции, так и шпионаж. Группа депутатов особенно обеспокоена за положение дел в критической национальной инфраструктуре, такой как атомные электростанции.

Доклад законодателей оказывает давление на администрацию Риши Сунака, которая пытается занять более сбалансированный подход к отношениям с Пекином, нежели её ястребиные предшественники. Как отмечает Bloomberg, особую озабоченность у парламентариев вызывает «китайский шпионаж» в британских научных кругах и в энергетическом секторе. Комитет законодателей подтвердил позицию о том, что Китай «массированно и агрессивно» нацелился на Соединённое Королевство и представляет собой «главную угрозу государственной безопасности» для Великобритании.

«Без принятия быстрых и решительных мер мы находимся на пути к кошмарному сценарию, когда Китай крадёт чертежи, устанавливает стандарты и производит продукты, оказывая политическое и экономическое влияние на каждом этапе», — говорится в докладе.

В ответ на заявления парламентёров Сунак защищал подход своего правительства, который, по его словам, был обновлён с тех пор, как комитет начал работу над докладом. Глава кабинета министров отправил в парламент письменное заявление, в котором говорится о продолжении взаимодействия с Китаем ради сохранения «открытых, конструктивных, предсказуемых и стабильных отношений», отвечающих взаимным интересам.

Запланированная поездка главы британского МИД Джеймса Клеверли в КНР в ближайшие недели до сих пор официально не подтверждена, поскольку официальные лица обдумывают детали повестки дня. Ранее Клеверли и Сунак говорили о Китае как о «вызове, определяющем эпоху», а не как о явной угрозе безопасности Великобритании, даже когда министр недавно обвинил Пекин в создании тайных полицейских участков в Британии, напоминает Bloomberg.