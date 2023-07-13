Arirang: Ким Чен Ын наблюдал лично — Пхеньян подтвердил пуск ракеты, которая может достигнуть США

Северная Корея подтвердила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты на твёрдом топливе «Хвасон-18». При этом лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Южнокорейское агентство Arirang News подчёркивает, что ракета обладает необходимой дальностью полёта, чтобы потенциально поразить территорию США.

Сегодня утром Северная Корея подтвердила, что накануне она произвела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на твёрдом топливе «Хвасон-18», за которым наблюдал её лидер Ким Чен Ын.

Эксперты говорят, что ракета, по-видимому, обладает необходимой дальностью полета, чтобы потенциально поразить территорию Соединённых Штатов и за её пределами. Передаёт наш военный корреспондент Чой Мин Юнг.

Северная Корея подтвердила, что в среду она произвела испытательный пуск МБР «Хвасон-18» под бдительным оком лидера Ким Чен Ына. Северокорейское государственное новостное агентство KCNA сообщило в четверг, что МБР пролетела около тысячи километров за более чем 74 минуты на высоте более 6600 километров, прежде чем приземлиться в Восточном море.

Это был второй запуск ракеты «Хвасон-18» режимом после её первого испытательного запуска в апреле.

ШИН ЁН ВУ, старший научный сотрудник, Корейский форум по обороне и безопасности: Первый запуск был проведён с целью проверки лётных характеристик и процесса отделения на меньшей высоте. Однако во время второго запуска были проверены не только характеристики отделения и полёта, но и максимальная производительность двигателя на гораздо большей высоте.

При нынешних характеристиках двигателя ракета также потенциально может поразить любую точку мира.

ЯНГ МУ ЧИН, президент университета северокорейских исследований: При запуске под правильным углом она может пролететь более 15—16 тысяч километров, так что у неё есть необходимая дальность, чтобы поразить не только США, но и весь мир. В этом смысле это очень опасное оружие.

Запуск был произведён в то время, как Северная Корея обвинила Соединённые Штаты в заговоре с целью применения ядерного оружия против режима в соответствии с Вашингтонской декларацией, которая включает расширенное развёртывание стратегических активов США в Южной Корее.

ЯНГ МУ ЧИН, президент университета северокорейских исследований: «Мы можем интерпретировать запуск как предупреждение против размещения американской ядерной баллистической подводной лодки в Южной Корее».

Ким также пообещал предпринять ряд более решительных военных наступательных действий до тех пор, пока США и Южная Корея не признают и не откажутся от своей враждебной политики в отношении режима.

В ответ южнокорейские военные заявили, что укрепят свою оборонительную позицию против любых угроз со стороны Северной Кореи.

Чой Мин-Юнг, Arirang News.

Дата выхода в эфир 13 июля 2023 года.