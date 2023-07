WSJ: кризис с набором новобранцев — даже американские ветераны отговаривают своих детей идти в армию

Даже американские военные и ветераны вооружённых сил США не советуют своим детям идти в армию, при том что, как отмечает The Wall Street Journal, именно дети военнослужащих всегда были основным источником для пополнения войск. Как подчёркивает издание, нынешний кризис с набором новобранцев происходит как раз в то время, когда Америка вступила в новую эру соперничества великих держав с Китаем и Россией.

Дед Скай Нисперос приехал в США из Мексики и стал американским гражданином, неся службу в ВМС США. Её отец, Эрнест Нисперос, — действующий офицер ВВС с двадцатилетним стажем. В течение многих лет Скай планировала пойти по тому же пути.



«Я хотела быть пилотом истребителя, — говорит 22-летняя девушка. — Это засело у меня в голове».



Но один из самых влиятельных людей в её жизни — её отец — сказал ей, что военная карьера может быть неправильным решением.



Дети из семей военных составляют большинство новобранцев в американских вооружённых силах. Однако этот источник сейчас находится под угрозой, и это плохая новость для боеготовности США и для Пентагона, который и без того испытывает острые проблемы с набором людей.



«Люди, обладающие влиянием, не говорят им идти в армию, — сказал адмирал Майк Маллен, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов. — Мамы и папы, дяди, тренеры и пасторы не считают это хорошим выбором».



После патриотического подъёма, последовавшего за терактами 11 сентября 2001 года и сопровождавшегося ростом числа новобранцев, американские вооружённые силы пережили 20 лет войн в Ираке и Афганистане, которые не принесли решающих побед, а также скандалы по поводу плохого жилья и медицинского обслуживания, по поводу низкой оплаты труда нижних чинов, вынуждавшей многие семьи военных переходить на продовольственные талоны. Кроме того, в этот период наблюдался рост числа случаев посттравматического стрессового расстройства и самоубийств.



Как указывает издание, военнослужащие низшего ранга зарабатывают менее 2 тыс. долларов в месяц, хотя их зарплата и подкрепляется льготами, в том числе на здравоохранение, питание и жилье, что сильно сокращает их персональные расходы.



Однако те, кто живут за пределами военной базы, могут обнаружить, что их расходы превышают доходы. Согласно федеральным данным, более 20 тыс. американских солдат, находящихся на действительной военной службе, получают помощь в виде продовольственных талонов.



Когда военные переезжают на новую базу, им часто приходится тратить деньги из своего кармана, хотя армия должна покрывать все расходы, заявила Кэти Рот-Дуке, глава организации Blue Star Families, занимающейся отстаиванием интересов семей военнослужащих. Эта организация в настоящее время просит конгресс США выделить больше средств на жилищные нужды военных.



«Если служить в армии слишком дорого, семьи не станут рекомендовать службу», — сказала она.



Обещание будущей пенсии уже не так привлекательно, как раньше, отмечается в статье. По данным Пентагона, в 2017 году только 19% военнослужащих дослуживали до пенсионного возраста.



Чтобы решить эту проблему, в 2018 году военные запустили систему, которая позволяет военнослужащим инвестировать в свою будущую пенсию, так что, если они уйдут из армии до полного выхода на пенсию, то всё равно получат некоторые выгоды.



Между тем, Министерство обороны США заявило, что 77% американской молодёжи не подходят для военной службы из-за отсутствия физической подготовки, низких результатов тестов, судимостей, употребления наркотиков или других проблем. В 2013 году таких было около 71%, напоминает The Wall Street Journal.



В статье также отмечается, что американский рынок труда в настоящий момент стал самым крепким за последние десятилетия, а это означает, что для молодых людей существует множество других вариантов трудоустройства сразу после окончания школы.



Нехватка военных кадров в США представляет собой долгосрочную проблему, которая, если её не решить, вынудит вооружённые силы сократить свою численность. Со вступлением Америки в новую эру соперничества великих держав с Китаем и Россией эта проблема стала ещё более серьёзной, подчёркивает издание.



Китай, у которого около 2 млн военнослужащих, в то время как у США их менее 1,4 млн, в последние десятилетия неуклонно наращивал свой военный потенциал, особенно в Южно-Китайском море. Сейчас самой непосредственной угрозой является возможный конфликт Соединённых Штатов с Китаем из-за Тайваня, который потребует быстрого и устойчивого реагирования со стороны всех подразделений вооружённых сил США, пишет The Wall Street Journal.