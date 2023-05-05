DM: «Не верится, что я воевал за эту чушь» — участника ликвидации бен Ладена возмутила рекламная кампания ВМС США с трансвеститом

Морской котик и один из участников операции по уничтожению международного террориста Усамы бен Ладена Роберт Дж. О'Нил обрушился с критикой на руководство американского флота. Его разгневало то, что служба решила задействовать для набора новобранцев популярного в TikTok трансвестита, сообщает Daily Mail.

Морского котика, принимавшего участие в ликвидации Усамы бен Ладена, Роберта Дж. О'Нила возмутила рекламная кампания, в которой ВМС США задействовали трансвестита. Ветеран боевых действий признался, что «не может поверить, что сражался за эту чушь», сообщает Daily Mail.

«Ладно. ВМС США теперь используют рядового моряка-трансвестита в качестве вербовщика, — написал О'Нил в своём микроблоге. — С меня хватит. Китай нас уничтожит».

Его недовольство вызвал младший офицер Джошуа Келли, выступающий под сценическим псевдонимом Харпи Дэниелс. В ноябре он объявил в TikTok, что станет первым «цифровым амбассадором» американского флота. Ему поручили рассказать о своём пути от травести-выступлений на борту военных кораблей, начавшихся в 2018 году, до превращения в «защитника» тех, кого «годами притесняли на военной службе», поясняет издание.

Представитель ВМС США заявил Daily Mail, что программа, в которой участвовал Келли, была «экспериментальной» и завершилась в марте 2023 года. Её авторы стремились «исследовать цифровую среду для охвата широкого круга потенциальных кандидатов» для призыва на военную службу.

Во время кампании Келли был одним из пяти «цифровых амбассадоров». Его сравнивали с транс-активистом Диланом Малвани, с помощью которого производители пива Bud Light пытались продвигать свою продукцию, но в итоге столкнулись с пиар-кризисом.

Многие пользователи Twitter разделили возмущение О'Нила по поводу программы американских военно-морских сил. Его сообщение быстро набрало 1,1 млн просмотров, а также тысячи лайков и ретвитов, обращает внимание издание.

«Как ветерану мне стыдно за ВМС США. Я надеюсь, что эта затея закончится так же хорошо, как (рекламна кампания. — ИноТВ) Bud Light», — ответил один комментатор. «Это не может не вызывать беспокойство. Я бывший военный и просто не могу поверить в то, что делает наше командование», — добавил другой. «Оскорбление каждого ветерана и их семей. Мой папа перевернулся в гробу на Арлингтонском кладбище. Я так рада, что ему не пришлось этого увидеть», — вторила им третья пользовательница.

Впрочем, нашлись и те, кто категорически не согласился с мнением О'Нила. «Честь, храбрость и самоотверженность. Я поддерживаю ВМС США и их выбор», — прокомментировала его пост одна женщина, представившаяся военнослужащей.

«Не можешь поверить в то, что боролся за свободу граждан жить так, как они хотят? Ты Конституцию читал, давал присягу, так? Или пропустил условия только для того, чтобы поступить на службу?» — риторически поинтересовался у О'Нила ещё один комментатор.

Возмущение по поводу программы «цифровых амбассадоров» возникло на фоне прогнозов, что в текущем году американские вооружённые силы не выполнят поставленные перед ними задачи по набору кадров. В результате ВМС, ВВС и армия США могут не досчитаться нескольких тысяч новобранцев, обращает внимание Daily Mail.