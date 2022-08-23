Daily Mail: участник ликвидации бен Ладена посетовал на то, что другие сверхдержавы насмехаются над США, пока американцы дерутся из-за местоимений

Бывший морской котик Роб О'Нил, участвовавший в ликвидации Усамы бен Ладена, в интервью Daily Mail заявил, что после ухода из Афганистана легитимность США неуклонно падает, а сверхдержавы, такие как Китай, насмехаются над Америкой, поскольку американцы воюют друг с другом из-за местоимений.



Как полагает О'Нил, проблемы начались из-за отсутствия «воли» к победе в войне, хотя перспектива подобного исхода, по его мнению, была достигнута ещё в 2005 году в провинции Гильменд.



«Проблема в том, что коалиция отказалась выиграть войну, потому что мы слишком политкорректны. Мы слишком беспокоимся о том, чтобы задеть чувства. У нас есть возможность сокрушить любого. Всё ещё есть. Но у нас нет политической воли. И у нас на ответственных постах есть группа людей с неправильной повесткой», — сказал он.



По мнению О'Нила, катастрофический вывод войск из Афганистана показал другим мировым сверхдержавам, что Америка постепенно перестаёт быть страной, которой больше всего боятся.



«Они насмехаются над нами на многих уровнях, потому что мы воюем друг с другом из-за того, какие местоимения использовать. А они борются за мировое господство. Они борются за своё дело, поскольку понимают, что мы медленно утрачиваем легитимность», — добавил он.



О'Нил, между тем, признал, что у него нет ответов на вопрос о том, как США могут привести в порядок свою армию и наладить ситуацию в Афганистане. Как он полагает, для выработки решения требуется «коллектив на Капитолийском холме», так как, по его мнению, администрация Байдена в одиночку не сможет изменить ситуацию.



«Я встречался с Джо Байденом, и в личном плане он мне нравится, — сказал О'Нил. — Но проблема в нём не как в человеке, который попал в Белый дом на четыре года или восемь лет. Проблема в нём, как в человеке, который находился на Капитолийском холме 45 лет. Надеюсь, мои внуки увидят перемены. Но Дональд Трамп узнал, что это болото реально и что у него есть клыки, и оно будет нападать на всё, что у вас есть».



Как ветеран войны в Афганистане О'Нил также коснулся темы психологического влияния этого конфликта на военнослужащих.



Он, в частности, отметил, что его жена называет его «самым везучим невезунчиком в мире». Он несколько раз участвовал в боевых действиях и остался жив. Более того, ему не довелось видеть гибель своих сослуживцев в бою, но после ухода со службы ситуация изменилась.



«Я потерял так много друзей без всякой причины», — отметил О'Нил, сообщив, что видел, как его друзья совершали самоубийство.



«Это плохо для солдат, которые там воевали, поскольку люди, которых я знаю, задаются вопросом, какого черта они там делали. Уровень самоубийств среди ветеранов сейчас высок, это плохо для морального духа и плохо для страны. Мне повезло, но у многих людей, которые ездили туда воевать, друзья погибли ни за что. Я уверен, они ощущают боль, и это просто печально», — подчеркнул он.



Как отмечает Daily Mail, в США ежедневно самоубийство совершают в среднем 17 американских ветеранов.