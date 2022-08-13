NBC: армия США не досчиталась половины новобранцев

В то время, как до конца финансового года осталось около семи недель, армия США набрала лишь половину от намеченного количества новобранцев, сообщает NBC.



В эксклюзивном интервью каналу министр армии США Кристин Вормут заявила, что Сухопутные войска набрали около 52% от поставленной на 2022-й финансовый год цели и что недобор может составить до 15 тыс. новобранцев.



«Сейчас мы выполнили задачу, которую изначально поставили перед собой, примерно на 52%. Так что у нас есть куда двигаться, и, очевидно, у нас есть всего где-то около месяца до конца финансового года», — отметила Вормут.



«Я бы сказала, что в этом году нам будет не хватать от 12 до 15 тысяч новобранцев», — добавила она.



Как поясняется в статье, цель состояла в том, чтобы в этом финансовом году на действительную военную службу поступили 60 тыс. человек. Хотя Сухопутные войска США ранее уже публично заявили, что, согласно их прогнозам, они не смогут достичь поставленной цели, однако комментарии Вормут показывают, насколько значительным может быть этот недобор.



Армии США в этом финансовом году было разрешено иметь в своих рядах до 485 тыс. военнослужащих, но недавно она снизила это число до 476 тыс. человек.



По словам Вормут, хотя общая численность военнослужащих остаётся высокой, однако, если нехватка новобранцев сохранится и в будущем, то это может создать проблему боеготовности вооружённых сил.



Как напоминает NBC News, канал ещё в июне первым сообщил о том, что все рода американских войск изо всех сил пытаются выполнить свои цели по набору на 2022-й финансовый год.



Данные, оказавшиеся тогда в распоряжении NBC, говорили о рекордно низком проценте молодых американцев, пригодных для несения службы, и о ещё меньшем проценте желающих рассмотреть подобную перспективу.



Число тех, кто подходит для несения военной службы, продолжает сокращаться: небывало большое число молодых мужчин и женщин не отвечают требованиям из-за таких проблем, как ожирение, употребление наркотиков или судимость, говорится в статье.