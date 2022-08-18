DT: Великобритания ставит под угрозу свою безопасность ради расового и гендерного разнообразия в армии

Глава отдела набора новобранцев ВВС Великобритании подал в отставку. Причиной, как сообщает The Daily Telegraph, стал протест офицера из-за приостановки набора на службу белых мужчин. Ранее командующий ВВС страны настаивал на структурных изменениях при подходе к вербовке — «точечном» отборе. Как пояснили изданию, это означает, что предпочтение при прочих равных будет отдаваться женщинам и представителям меньшинств. Представитель Риши Сунака, кандидата на пост премьера страны, уже выразил опасения за будущее нацбезопасности страны.

Глава отдела набора новобранцев британских Королевских военно-воздушных сил недавно подал в отставку в знак протеста на фоне заявлений о фактической приостановке набора белых мужчин, говорится в статье The Daily Telegraph. В сообщении Sky News, на которое ссылается издание, утверждалось, что целью такого решения было этническое разнообразие в родах войск.

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что офицер покинул должность. Однако пресс-секретарь Королевских ВВС заявил, что работа по набору военнослужащих ведётся бесперебойно и никакой новой политики в отношении критериев отбора кандидатов в течение года не вводилось. «Командный состав Королевских ВВС не будет сторониться проблем, с которыми мы сталкиваемся при отборе новобранцев на службу, который, в свою очередь, происходит путём привлечения талантливых людей из всех работоспособных групп населения Великобритании. Как и Королевский флот и сухопутные войска, мы делаем всё возможное, чтобы привлечь новобранцев из недостаточно представленных групп населения и обеспечить разнообразие в рядах личного состава. Королевские военно-воздушные силы обладают заслуженной репутацией благодаря высокому уровню боевой подготовки, который обусловлен качествами наших военнослужащих. Мы всегда будем стремиться набирать самых талантливых людей», — отметил пресс-секретарь в комментарии изданию.

The Daily Telegraph отмечает, что эта новость появилась после выступления командующего ВВС Британии маршала авиации Майка Вигстона. В своей речи он настаивал на «структурных» изменениях в принципах набора военнослужащих, пообещав к 2030 году увеличить набор женщин до 40% и представителей этнических меньшинств — до 20%.

В представительстве военно-воздушных сил страны также заявили, что будут действовать «точечно», в правовых рамках политики «позитивных действий». Это означает, что в случае, если способности и таланты кандидатов на те или иные должности окажутся примерно одинаковы, предпочтение будет отдаваться женщинам и представителям меньшинств, подчёркивается в статье.

Автор материала напоминает: едва заняв пост главнокомандующего Вооружёнными силами Соединённого Королевства, Энтони Радакин заявил, что ожидает от нижестоящих командиров более пристального внимания к проблеме недостаточного разнообразия в ВС страны. Источник The Daily Telegraph в министерстве обороны сообщил, что, по его данным, половина жителей Великобритании поддерживает позицию командования ВВС в вопросах открытости с гендерной точки зрения и нулевой терпимости к дискриминации.

Представитель команды кандидата на пост премьер-министра Риши Сунака заявил: «Единственное, что должно иметь значение при приеме на службу, — это личные качества человека, а не его пол или цвет кожи. То, что министерство обороны допустило, чтобы безопасность Великобритании потенциально оказалась под угрозой из-за стремления к так называемому разнообразию, не только позорно, но и опасно!»